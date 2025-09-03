https://ria.ru/20250903/duda-2039486678.html
Дуда решил стать журналистом
Дуда решил стать журналистом - РИА Новости, 03.09.2025
Дуда решил стать журналистом
Бывший президент Польши Анджей Дуда решил стать журналистом
ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший президент Польши Анджей Дуда решил стать журналистом, сообщил создатель интернет-канала Kanał Zero Кшиштоф Становский. Считается, что данный канал, выходящий на платформе YouTube, связан с крупнейшей оппозиционной партией Польши "Право и справедливость". "С нескрываемым удовлетворением могу сообщить, что у Kanał Zero новый автор. Президент Анджей Дуда запишет 16 выпусков на 16 горячих тем", - написал Становский на платформе Х.Он пообещал, что в выпусках авторства Дуды "будут десятки собеседников и ситуаций, воспоминания и взгляды на актуальные проблемы". Дуда, занимавший президентское кресло два срока подряд, в августе уступил этот пост Каролю Навроцкому, который также является ставленником партии "Право и справедливость.
Дуда решил стать журналистом
Бывший президент Польши Дуда запишет на Kanał Zero 16 выпусков на 16 горячих тем