ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший президент Польши Анджей Дуда решил стать журналистом, сообщил создатель интернет-канала Kanał Zero Кшиштоф Становский. Считается, что данный канал, выходящий на платформе YouTube, связан с крупнейшей оппозиционной партией Польши "Право и справедливость". "С нескрываемым удовлетворением могу сообщить, что у Kanał Zero новый автор. Президент Анджей Дуда запишет 16 выпусков на 16 горячих тем", - написал Становский на платформе Х.Он пообещал, что в выпусках авторства Дуды "будут десятки собеседников и ситуаций, воспоминания и взгляды на актуальные проблемы". Дуда, занимавший президентское кресло два срока подряд, в августе уступил этот пост Каролю Навроцкому, который также является ставленником партии "Право и справедливость.

