https://ria.ru/20250903/dtp-2039344068.html

В Нижнем Тагиле подросток на питбайке сбил девочку

В Нижнем Тагиле подросток на питбайке сбил девочку - РИА Новости, 03.09.2025

В Нижнем Тагиле подросток на питбайке сбил девочку

Подросток на питбайке сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся в Нижнем Тагиле Свердловской области, девочка попала в реанимацию, сообщается в... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T12:46:00+03:00

2025-09-03T12:46:00+03:00

2025-09-03T15:41:00+03:00

происшествия

нижний тагил

свердловская область

россия

дтп

гаи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039341752_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_79cc827cc5c723b5fac55e074277f4cc.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подросток на питбайке сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся в Нижнем Тагиле Свердловской области, девочка попала в реанимацию, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как водитель питбайка в Нижнем Тагиле в дневное время сбил девочку на пешеходном переходе. После наезда питбайкер спешно покинул место происшествия. Десятилетняя девочка-пешеход в результате ДТП попала в реанимацию", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили и нашли водителя питбайка - им оказался 15-летний подросток, не имеющий права управления. Питбайк поместили на спецстоянку. "Подросток-питбайкер рассказал, что взял мотоцикл покататься у своего друга. На подъезде к пешеходному переходу он видел стоящих людей, но ошибочно предположил, что его пропускают. Экстренное торможение не позволило избежать наезда. Испугавшись, подросток скрылся. Мать юного водителя сообщила, что не догадывалась о намерениях сына прокатиться на питбайке и узнала о произошедшем от сотрудников полиции", - отмечают в ведомстве. В отношении владельца питбайка составлен административный протокол за передачу управления лицу, заведомо не имеющему прав. Также информация о происшествии направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних, где будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

https://ria.ru/20250828/mvd-2037993116.html

https://ria.ru/20250830/dtp-2038445547.html

нижний тагил

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний тагил, свердловская область, россия, дтп, гаи