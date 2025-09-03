В Нижнем Тагиле подросток на питбайке сбил девочку
Подросток на питбайке сбил девочку на переходе в Нижнем Тагиле
Водитель питбайка в Нижнем Тагиле сбил девочку на пешеходном переходе. Кадр видео камеры наружного наблюдения
Водитель питбайка в Нижнем Тагиле сбил девочку на пешеходном переходе. Кадр видео камеры наружного наблюдения
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подросток на питбайке сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся в Нижнем Тагиле Свердловской области, девочка попала в реанимацию, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.
"Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как водитель питбайка в Нижнем Тагиле в дневное время сбил девочку на пешеходном переходе. После наезда питбайкер спешно покинул место происшествия. Десятилетняя девочка-пешеход в результате ДТП попала в реанимацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили и нашли водителя питбайка - им оказался 15-летний подросток, не имеющий права управления. Питбайк поместили на спецстоянку.
"Подросток-питбайкер рассказал, что взял мотоцикл покататься у своего друга. На подъезде к пешеходному переходу он видел стоящих людей, но ошибочно предположил, что его пропускают. Экстренное торможение не позволило избежать наезда. Испугавшись, подросток скрылся. Мать юного водителя сообщила, что не догадывалась о намерениях сына прокатиться на питбайке и узнала о произошедшем от сотрудников полиции", - отмечают в ведомстве.
В отношении владельца питбайка составлен административный протокол за передачу управления лицу, заведомо не имеющему прав. Также информация о происшествии направлена в инспекцию по делам несовершеннолетних, где будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
