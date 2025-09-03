https://ria.ru/20250903/drony-2039476028.html
Российские военные уничтожили три антенны управления дронами ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили три антенны управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.09.2025
Российские военные уничтожили три антенны управления дронами ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Операторы дронов "Южной" группировки российских войск лишили подразделения ВСУ возможности управлять беспилотниками на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "Расчёты FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили три антенны управления беспилотными летательными аппаратами противника на Краматорско-Дружковском направлении (в зоне проведения - ред.) специальной военной операции. Благодаря слаженным и умелым действиям операторов наших беспилотников подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) лишились связи и управления, что позволило российским штурмовым группам улучшить положение по переднему краю", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что мастерство операторов FPV-дронов "Южной" группировки войск позволяет каждый день уничтожать цели. Только один расчёт БПЛА способен за сутки уничтожить более 10 целей.
