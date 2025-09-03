Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили три антенны управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/drony-2039476028.html
Российские военные уничтожили три антенны управления дронами ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили три антенны управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.09.2025
Российские военные уничтожили три антенны управления дронами ВСУ в ДНР
Операторы дронов "Южной" группировки российских войск лишили подразделения ВСУ возможности управлять беспилотниками на Краматорско-Дружковском направлении в... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:09:00+03:00
2025-09-03T18:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034579892_0:133:2463:1518_1920x0_80_0_0_5fa2265f89650565022077e453bf1912.jpg
ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Операторы дронов "Южной" группировки российских войск лишили подразделения ВСУ возможности управлять беспилотниками на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "Расчёты FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили три антенны управления беспилотными летательными аппаратами противника на Краматорско-Дружковском направлении (в зоне проведения - ред.) специальной военной операции. Благодаря слаженным и умелым действиям операторов наших беспилотников подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) лишились связи и управления, что позволило российским штурмовым группам улучшить положение по переднему краю", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что мастерство операторов FPV-дронов "Южной" группировки войск позволяет каждый день уничтожать цели. Только один расчёт БПЛА способен за сутки уничтожить более 10 целей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034579892_263:0:2463:1650_1920x0_80_0_0_2816a40586a12dd308f494ed5f3d9826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили три антенны управления дронами ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили 3 антенны управления БПЛА ВСУ на Краматорском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Операторы дронов "Южной" группировки российских войск лишили подразделения ВСУ возможности управлять беспилотниками на Краматорско-Дружковском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.
"Расчёты FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили три антенны управления беспилотными летательными аппаратами противника на Краматорско-Дружковском направлении (в зоне проведения - ред.) специальной военной операции. Благодаря слаженным и умелым действиям операторов наших беспилотников подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) лишились связи и управления, что позволило российским штурмовым группам улучшить положение по переднему краю", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что мастерство операторов FPV-дронов "Южной" группировки войск позволяет каждый день уничтожать цели. Только один расчёт БПЛА способен за сутки уничтожить более 10 целей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала