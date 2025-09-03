https://ria.ru/20250903/dron-2039394811.html

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Горловке

Украинский дрон нанес удар по многоквартирному дому в жилом массиве в Калининском районе Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.09.2025

ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по многоквартирному дому в жилом массиве в Калининском районе Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Дрон вооруженных формирований Украины нанес удар по одному из многоквартирных домов в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки)", - написал мэр в своем Telegram-канале. О подробностях атаки пока не сообщается. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, удар по указанному району был нанесен дроном-камикадзе в 13.05 мск. Кроме того, ВСУ за утро дважды обстреляли из артиллерии Никитовский район города, выпустив по два снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

