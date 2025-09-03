https://ria.ru/20250903/dmtel-2039336028.html

DMTEL: Билайн лидирует по качеству мобильной связи в Москве

DMTEL: Билайн лидирует по качеству мобильной связи в Москве

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.По итогам независимого исследования компании DMTEL, Билайн занимает первое место в общем рейтинге качества мобильной связи в Москве, демонстрируя лучшие результаты по голосовой связи, передаче данных и покрытию, сообщает пресс-служба оператора.По результатам драйв-тестов, мобильный интернет доступен клиентам Билайна практически на всем маршруте измерения: продолжительность времени использования технологии LTE составила 99,96%. Голосовые вызовы через технологию VoLTE (технология передачи голосовых вызовов через сеть LTE/4G) предоставляются непрерывно практически на всем маршруте исследования.По итогам тестирования у оператора также лучшее качество речи и скорость соединения. Средняя скорость скачивания контента составляет 79 мегабит в секунду. Таких показателей более чем достаточно для загрузки тяжелых файлов в высоком разрешении, обмена видеосообщениями или фотографиями в мессенджерах и соцсетях. Для стабильной работы большинства сервисов необходимо всего 10-12 мегабит в секунду."Билайн в третий раз подряд подтверждает статус лидера по качеству мобильного интернета в Москве и Московской области. Это является результатом работы технической команды и всех улучшений, которые мы осуществляем в нашей столичной сети. В частности, масштабный рефарминг, завершившийся в конце прошлого года и затронувший сотни базовых станций по всему городу, сегодня позволяет нашим клиентам пользоваться интернетом на значительно более высоких скоростях. Однако скорость — это не единственный важный аспект; мы также придаем большое значение надежности соединения, и именно на этот параметр мы ориентируемся в своей работе", - отметил директор Московского региона Билайна Олег Бирюков.Он добавил, что оператор постоянно развивает свою сеть в ключевых городских локациях, таких как новостройки, деловые районы, метро и дороги с интенсивным движением."Это позволяет абонентам комфортно пользоваться мобильными сервисами без перебоев, даже в часы пик. Мы продолжим увеличивать надежность нашей сети и предоставлять качественный сервис для наших клиентов", - сообщил директор региона.* Исследование проводилось компанией DMTEL в Москве в период с 9 по 31 июля 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте.Реклама, ПАО "ВымпелКом", Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTSUChNhMg

