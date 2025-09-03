https://ria.ru/20250903/deparde-2039224389.html
Депардье обжалует постановление о явке в суд по новому обвинению в насилии
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье обжалует постановление, обязывающее его явиться в суд Франции по новому обвинению в сексуальном насилии, сообщил его адвокат Жереми Ассу в эфире телеканала BFMTV.Следственный судья ранее постановил выдвинуть обвинения актеру по фактам, относящимся к 7 и 13 августа 2018 года. Обвинение утверждает, что изнасилование актрисы Шарлотты Арну произошло в доме актера, а актриса находилась под моральным давлением."Да, конечно", - ответил адвокат на вопрос ведущего о том, собирается ли Депардье обжаловать постановление.В мае суд Парижа признал актера виновным по делу о домогательствах в отношении декоратора и ассистента режиссера фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Расследование по подозрению в насилии по отношению к актрисе Шарлотте Арну относится к 2018 году.
