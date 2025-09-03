Рейтинг@Mail.ru
На бывшего судью из Казани завели дело о нарушении безопасности - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/delo-2039424748.html
На бывшего судью из Казани завели дело о нарушении безопасности
На бывшего судью из Казани завели дело о нарушении безопасности - РИА Новости, 03.09.2025
На бывшего судью из Казани завели дело о нарушении безопасности
Следователи предъявили бывшему федеральному судье Приволжского районного суда Казани Айдару Хуснутдинову обвинение в нарушении правил безопасности при... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:37:00+03:00
2025-09-03T16:37:00+03:00
происшествия
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Следователи предъявили бывшему федеральному судье Приволжского районного суда Казани Айдару Хуснутдинову обвинение в нарушении правил безопасности при управлении судном, из-за чего пострадал пассажир, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председателем Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Приволжского районного суда Казани Республики Татарстан Айдара Хуснутдинова", - говорится в сообщении. Уточняется, что в действиях Хуснутдинова усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По версии следствия, 13 сентября 2024 года Хуснутдинов в состоянии алкогольного опьянения управлял маломерным судном на Волге, нарушил правила безопасности и врезался в причал. При этом пассажир судна выпал за борт, ударился о препятствие и получил тяжкий вред здоровью. Хуснутдинову предъявлено обвинение. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250903/sud-2039407032.html
https://ria.ru/20250902/moskva-2039199878.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cb65d263dcd9edfb97e2d804cc4dae70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
На бывшего судью из Казани завели дело о нарушении безопасности

На экс-судью из Хуснутдинова завели дело из-за вреда здоровью пассажира судна

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Следователи предъявили бывшему федеральному судье Приволжского районного суда Казани Айдару Хуснутдинову обвинение в нарушении правил безопасности при управлении судном, из-за чего пострадал пассажир, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председателем Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Приволжского районного суда Казани Республики Татарстан Айдара Хуснутдинова", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Жительница Екатеринбурга отсудила у ТЦ почти миллион рублей за травму
Вчера, 15:35
Уточняется, что в действиях Хуснутдинова усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, 13 сентября 2024 года Хуснутдинов в состоянии алкогольного опьянения управлял маломерным судном на Волге, нарушил правила безопасности и врезался в причал. При этом пассажир судна выпал за борт, ударился о препятствие и получил тяжкий вред здоровью.
Хуснутдинову предъявлено обвинение.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, уточняется в релизе.
Александр Дрыманов - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии
2 сентября, 19:56
 
ПроисшествияКазаньРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала