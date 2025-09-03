https://ria.ru/20250903/delo-2039424748.html

На бывшего судью из Казани завели дело о нарушении безопасности

На бывшего судью из Казани завели дело о нарушении безопасности - РИА Новости, 03.09.2025

На бывшего судью из Казани завели дело о нарушении безопасности

Следователи предъявили бывшему федеральному судье Приволжского районного суда Казани Айдару Хуснутдинову обвинение в нарушении правил безопасности при... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Следователи предъявили бывшему федеральному судье Приволжского районного суда Казани Айдару Хуснутдинову обвинение в нарушении правил безопасности при управлении судном, из-за чего пострадал пассажир, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председателем Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Приволжского районного суда Казани Республики Татарстан Айдара Хуснутдинова", - говорится в сообщении. Уточняется, что в действиях Хуснутдинова усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По версии следствия, 13 сентября 2024 года Хуснутдинов в состоянии алкогольного опьянения управлял маломерным судном на Волге, нарушил правила безопасности и врезался в причал. При этом пассажир судна выпал за борт, ударился о препятствие и получил тяжкий вред здоровью. Хуснутдинову предъявлено обвинение. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, уточняется в релизе.

