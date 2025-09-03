https://ria.ru/20250903/delo-2039424748.html
На бывшего судью из Казани завели дело о нарушении безопасности
На бывшего судью из Казани завели дело о нарушении безопасности - РИА Новости, 03.09.2025
На бывшего судью из Казани завели дело о нарушении безопасности
Следователи предъявили бывшему федеральному судье Приволжского районного суда Казани Айдару Хуснутдинову обвинение в нарушении правил безопасности при... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:37:00+03:00
2025-09-03T16:37:00+03:00
2025-09-03T16:37:00+03:00
происшествия
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Следователи предъявили бывшему федеральному судье Приволжского районного суда Казани Айдару Хуснутдинову обвинение в нарушении правил безопасности при управлении судном, из-за чего пострадал пассажир, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председателем Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Приволжского районного суда Казани Республики Татарстан Айдара Хуснутдинова", - говорится в сообщении. Уточняется, что в действиях Хуснутдинова усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По версии следствия, 13 сентября 2024 года Хуснутдинов в состоянии алкогольного опьянения управлял маломерным судном на Волге, нарушил правила безопасности и врезался в причал. При этом пассажир судна выпал за борт, ударился о препятствие и получил тяжкий вред здоровью. Хуснутдинову предъявлено обвинение. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250903/sud-2039407032.html
https://ria.ru/20250902/moskva-2039199878.html
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cb65d263dcd9edfb97e2d804cc4dae70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Следственный комитет России (СК РФ)
На бывшего судью из Казани завели дело о нарушении безопасности
На экс-судью из Хуснутдинова завели дело из-за вреда здоровью пассажира судна