В Алтайском крае завели дело после исчезновения 20-летнего парня
На Алтае ищут пропавшего полторы недели назад 20-летнего парня
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ , 3 сен - РИА Новости. Масштабные поиски пропавшего полторы недели назад 20-летнего парня запланированы на среду в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Кузнецова Даниила Романовича 2004 года рождения. По данным следствия, 22 августа 2025 года разыскиваемый ушел из дома по адресу: Алтайский край, Первомайский район, село Березовка, улица Евдокимова и до настоящего времени его местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
Как сообщают друзья и родственники Кузнецова в соцсетях, 23 августа парень ехал домой в село Березовка с коллегой из Барнаула. По пути между нами произошел конфликт и коллега высадил молодого человека на дороге возле бывшей военной части. С тех пор Кузнецова никто не видел. Родственники и друзья через соцсети ищут записи с видеорегистраторов, снятые в том месте, где, предположительно, высадили парня. Поиски ведут также волонтеры отряда "Лиза Алерт".
Как отмечают в СУСК, на вид парню 18-20 лет, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза зеленые. Был одет в джинсы черно-серого цвета, футболку светло-серого цвета, на груди надпись белыми буквами, в светло-коричневые кроссовки, при себе имел паспорт.
"Сегодня запланированы масштабные мероприятия поисковые…Следственные органы СК обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: (8-385-32) 20-0-52, 20-0-50 или 02", - отметила Рязанцева.
В Новой Москве нашли пенсионера, потерявшегося в лесу
29 августа, 13:08