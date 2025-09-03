https://ria.ru/20250903/deklaratsiya-2039473529.html

Приднестровье призвало Молдавию перестать запугивать население

Приднестровье призвало Молдавию перестать запугивать население

ТИРАСПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) распространило заявление, в котором призвало власти Молдавии прекратить запугивать население и подписать декларацию о мирных подходах к урегулированию. В МИД ПМР обратили внимание на провокационные выпады со стороны офиса политпредставителя Молдавии в связи с прошедшими 2 сентября торжественными мероприятиями и парадом, посвященными 35-летней годовщине образования Приднестровской Молдавской Республики. В Кишиневе военный парад в Тирасполе назвали провокацией. МИД напомнил, что еще 17 мая 2024 года политический представитель Приднестровья Виталий Игнатьев предложил своему молдавскому визави и Олегу Серебряну подписать Декларацию о мирных подходах к урегулированию. Однако за почти полтора года молдавская сторона не нашла мужества и ответственности подписать данное соглашение. "Если Кишинев действительно озаботился вопросами мира и безопасности, то напоминаем, что предложение Приднестровья и сегодня остается открытым: призываем Молдову незамедлительно подписать данный документ в качестве политико-дипломатической гарантии неприменения силы и дополнительного фактора сохранения мира", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства. МИД ПМР в очередной раз рекомендовало официальным структурам Молдавии прекратить запугивать молдавский народ. "Не нужно втягивать Приднестровье в свои предвыборные пропагандистские игры. Мы открыты к конструктивному диалогу, но не допустим искажения фактов и попыток дискредитации нашей государственности", - отмечается в документе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

