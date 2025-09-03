Рейтинг@Mail.ru
Дания стремится к продолжению конфликта на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 03.09.2025
15:49 03.09.2025
Дания стремится к продолжению конфликта на Украине, заявил посол России
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дания яростно стремится к продолжению кровопролития на Украине и выступает за дальнейшую эскалацию конфликта, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя планы развертывания Украиной на датской территории производства ракетного топлива для крылатых ракет. "Дания яростно стремится к продолжению кровопролития на Украине, и словом, и делом выступает за дальнейшую безудержную эскалацию конфликта. Копенгаген явно не хочет допустить движения к миру на Украине и отчаянно пытается, чтобы достигнутое между лидерами России и США на встрече на Аляске понимание о возможных условиях установления мира на Украине не было реализовано", - сказал Барбин в комментарии датским СМИ. Текст размещен в Telegram-канале дипмиссии. Посол добавил, что в случае производства Украиной на датской земле ракетного топлива для крылатых ракет будет все труднее не рассматривать Данию как прямого участника конфликта на Украине. "С украинской стороны делались предельно откровенные заявления, что эти ракеты предназначены для ударов вглубь России. Копенгаген об этом осведомлен", - отметил посол. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Барбин
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Владимир Барбин. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Дания яростно стремится к продолжению кровопролития на Украине и выступает за дальнейшую эскалацию конфликта, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя планы развертывания Украиной на датской территории производства ракетного топлива для крылатых ракет.
"Дания яростно стремится к продолжению кровопролития на Украине, и словом, и делом выступает за дальнейшую безудержную эскалацию конфликта. Копенгаген явно не хочет допустить движения к миру на Украине и отчаянно пытается, чтобы достигнутое между лидерами России и США на встрече на Аляске понимание о возможных условиях установления мира на Украине не было реализовано", - сказал Барбин в комментарии датским СМИ. Текст размещен в Telegram-канале дипмиссии.
Посол добавил, что в случае производства Украиной на датской земле ракетного топлива для крылатых ракет будет все труднее не рассматривать Данию как прямого участника конфликта на Украине.
"С украинской стороны делались предельно откровенные заявления, что эти ракеты предназначены для ударов вглубь России. Копенгаген об этом осведомлен", - отметил посол.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В США призвали Европу реалистично взглянуть на конфликт на Украине
Вчера, 12:10
 
