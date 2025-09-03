https://ria.ru/20250903/damask-2039387125.html

Названа причина взрывов вблизи аэропорта Дамаска

Названа причина взрывов вблизи аэропорта Дамаска - РИА Новости, 03.09.2025

Названа причина взрывов вблизи аэропорта Дамаска

Звуки взрывов в районе международного аэропорта Дамаска вызваны детонацией старых боеприпасов на расстоянии более 20 километров от аэропорта, информирует... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Звуки взрывов в районе международного аэропорта Дамаска вызваны детонацией старых боеприпасов на расстоянии более 20 километров от аэропорта, информирует Управление гражданской авиации Сирии. "Звуки взрыва в районе аэропорта Дамаска вызваны детонацией оставшихся со времен войны боеприпасов в районе, находящемся на расстоянии более 20 километров от аэропорта", - говорится в сообщении, текст которого приводит сирийская радиостанция Sham FM. В заявлении управления указано, что аэропорт продолжает работу в обычном режиме, уничтожение старых боеприпасов проведено с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Ранее сирийское ГосТВ сообщило со ссылкой на местные источники о взрыве неизвестного происхождения возле международного аэропорта Дамаска. По их данным, взрыв произошел "на бывшей военной базе армии Сирии вблизи аэропорта".

