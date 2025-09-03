Рейтинг@Mail.ru
Названа причина взрывов вблизи аэропорта Дамаска - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/damask-2039387125.html
Названа причина взрывов вблизи аэропорта Дамаска
Названа причина взрывов вблизи аэропорта Дамаска - РИА Новости, 03.09.2025
Названа причина взрывов вблизи аэропорта Дамаска
Звуки взрывов в районе международного аэропорта Дамаска вызваны детонацией старых боеприпасов на расстоянии более 20 километров от аэропорта, информирует... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T14:38:00+03:00
2025-09-03T14:38:00+03:00
в мире
дамаск (город)
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149622/21/1496222166_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_1bd8e28722a40caf16f3b2dde04ec7e6.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Звуки взрывов в районе международного аэропорта Дамаска вызваны детонацией старых боеприпасов на расстоянии более 20 километров от аэропорта, информирует Управление гражданской авиации Сирии. "Звуки взрыва в районе аэропорта Дамаска вызваны детонацией оставшихся со времен войны боеприпасов в районе, находящемся на расстоянии более 20 километров от аэропорта", - говорится в сообщении, текст которого приводит сирийская радиостанция Sham FM. В заявлении управления указано, что аэропорт продолжает работу в обычном режиме, уничтожение старых боеприпасов проведено с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Ранее сирийское ГосТВ сообщило со ссылкой на местные источники о взрыве неизвестного происхождения возле международного аэропорта Дамаска. По их данным, взрыв произошел "на бывшей военной базе армии Сирии вблизи аэропорта".
https://ria.ru/20250828/siriya-2037987914.html
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149622/21/1496222166_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_0183a69da2a87a2c178b27c23de08141.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), сирия
В мире, Дамаск (город), Сирия
Названа причина взрывов вблизи аэропорта Дамаска

Взрывы вблизи аэропорта Дамаска вызваны детонацией старых боеприпасов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Дамаск с горы Касьюн
Вид на Дамаск с горы Касьюн - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Звуки взрывов в районе международного аэропорта Дамаска вызваны детонацией старых боеприпасов на расстоянии более 20 километров от аэропорта, информирует Управление гражданской авиации Сирии.
«
"Звуки взрыва в районе аэропорта Дамаска вызваны детонацией оставшихся со времен войны боеприпасов в районе, находящемся на расстоянии более 20 километров от аэропорта", - говорится в сообщении, текст которого приводит сирийская радиостанция Sham FM.
В заявлении управления указано, что аэропорт продолжает работу в обычном режиме, уничтожение старых боеприпасов проведено с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.
Ранее сирийское ГосТВ сообщило со ссылкой на местные источники о взрыве неизвестного происхождения возле международного аэропорта Дамаска. По их данным, взрыв произошел "на бывшей военной базе армии Сирии вблизи аэропорта".
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
СМИ: в пригороде Дамаска высадился израильский десант
28 августа, 02:24
 
В миреДамаск (город)Сирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала