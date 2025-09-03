https://ria.ru/20250903/damask-2039387125.html
Названа причина взрывов вблизи аэропорта Дамаска
Названа причина взрывов вблизи аэропорта Дамаска - РИА Новости, 03.09.2025
Названа причина взрывов вблизи аэропорта Дамаска
Звуки взрывов в районе международного аэропорта Дамаска вызваны детонацией старых боеприпасов на расстоянии более 20 километров от аэропорта, информирует... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T14:38:00+03:00
2025-09-03T14:38:00+03:00
2025-09-03T14:38:00+03:00
в мире
дамаск (город)
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149622/21/1496222166_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_1bd8e28722a40caf16f3b2dde04ec7e6.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Звуки взрывов в районе международного аэропорта Дамаска вызваны детонацией старых боеприпасов на расстоянии более 20 километров от аэропорта, информирует Управление гражданской авиации Сирии. "Звуки взрыва в районе аэропорта Дамаска вызваны детонацией оставшихся со времен войны боеприпасов в районе, находящемся на расстоянии более 20 километров от аэропорта", - говорится в сообщении, текст которого приводит сирийская радиостанция Sham FM. В заявлении управления указано, что аэропорт продолжает работу в обычном режиме, уничтожение старых боеприпасов проведено с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Ранее сирийское ГосТВ сообщило со ссылкой на местные источники о взрыве неизвестного происхождения возле международного аэропорта Дамаска. По их данным, взрыв произошел "на бывшей военной базе армии Сирии вблизи аэропорта".
https://ria.ru/20250828/siriya-2037987914.html
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149622/21/1496222166_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_0183a69da2a87a2c178b27c23de08141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), сирия
В мире, Дамаск (город), Сирия
Названа причина взрывов вблизи аэропорта Дамаска
Взрывы вблизи аэропорта Дамаска вызваны детонацией старых боеприпасов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Звуки взрывов в районе международного аэропорта Дамаска вызваны детонацией старых боеприпасов на расстоянии более 20 километров от аэропорта, информирует Управление гражданской авиации Сирии.
«
"Звуки взрыва в районе аэропорта Дамаска вызваны детонацией оставшихся со времен войны боеприпасов в районе, находящемся на расстоянии более 20 километров от аэропорта", - говорится в сообщении, текст которого приводит сирийская радиостанция Sham FM
.
В заявлении управления указано, что аэропорт продолжает работу в обычном режиме, уничтожение старых боеприпасов проведено с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.
Ранее сирийское ГосТВ сообщило со ссылкой на местные источники о взрыве неизвестного происхождения возле международного аэропорта Дамаска. По их данным, взрыв произошел "на бывшей военной базе армии Сирии вблизи аэропорта".