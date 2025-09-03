https://ria.ru/20250903/conversation-2039309216.html
На Западе призвали к радикальным мерам по отношению к России
Европейским лидерам необходимо прекратить демонизировать российское руководство ради прекращения украинского конфликта, пишет Conversation. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:07:00+03:00
2025-09-03T11:07:00+03:00
2025-09-03T17:49:00+03:00
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Европейским лидерам необходимо прекратить демонизировать российское руководство ради прекращения украинского конфликта, пишет Conversation."Западные лидеры должны подумать о том, не поможет ли им использование более утонченного образа Путина в публичных выступлениях", — говорится в публикации.Обозреватель считает, что такой подход покажет России, что Запад верит в возможность достижения соглашения и готов его соблюдать.Накануне газета Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы обвинить европейцев в создании препятствий для его мирной инициативы по Украине.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва признательна Трампу за усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, действия американского лидера в этом направлении трудно переоценить.При этом, комментируя позицию западноевропейских лидеров, представитель Кремля отметил, что партия войны в ЕС сохраняет свой основной тренд и "не унимается". По его словам, это ярко контрастирует с подходом Владимира Путина и Трампа.
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, дмитрий песков
