https://ria.ru/20250903/conversation-2039309216.html

На Западе призвали к радикальным мерам по отношению к России

На Западе призвали к радикальным мерам по отношению к России - РИА Новости, 03.09.2025

На Западе призвали к радикальным мерам по отношению к России

Европейским лидерам необходимо прекратить демонизировать российское руководство ради прекращения украинского конфликта, пишет Conversation. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T11:07:00+03:00

2025-09-03T11:07:00+03:00

2025-09-03T17:49:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

евросоюз

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Европейским лидерам необходимо прекратить демонизировать российское руководство ради прекращения украинского конфликта, пишет Conversation."Западные лидеры должны подумать о том, не поможет ли им использование более утонченного образа Путина в публичных выступлениях", — говорится в публикации.Обозреватель считает, что такой подход покажет России, что Запад верит в возможность достижения соглашения и готов его соблюдать.Накануне газета Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы обвинить европейцев в создании препятствий для его мирной инициативы по Украине.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва признательна Трампу за усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, действия американского лидера в этом направлении трудно переоценить.При этом, комментируя позицию западноевропейских лидеров, представитель Кремля отметил, что партия войны в ЕС сохраняет свой основной тренд и "не унимается". По его словам, это ярко контрастирует с подходом Владимира Путина и Трампа.

https://ria.ru/20250903/merts-2039293516.html

https://ria.ru/20250903/poslanie-2039277999.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, дмитрий песков