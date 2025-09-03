Рейтинг@Mail.ru
На Западе призвали к радикальным мерам по отношению к России - РИА Новости, 03.09.2025
11:07 03.09.2025 (обновлено: 17:49 03.09.2025)
На Западе призвали к радикальным мерам по отношению к России
Европейским лидерам необходимо прекратить демонизировать российское руководство ради прекращения украинского конфликта, пишет Conversation. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Европейским лидерам необходимо прекратить демонизировать российское руководство ради прекращения украинского конфликта, пишет Conversation.&quot;Западные лидеры должны подумать о том, не поможет ли им использование более утонченного образа Путина в публичных выступлениях&quot;, — говорится в публикации.Обозреватель считает, что такой подход покажет России, что Запад верит в возможность достижения соглашения и готов его соблюдать.Накануне газета Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы обвинить европейцев в создании препятствий для его мирной инициативы по Украине.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва признательна Трампу за усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, действия американского лидера в этом направлении трудно переоценить.При этом, комментируя позицию западноевропейских лидеров, представитель Кремля отметил, что партия войны в ЕС сохраняет свой основной тренд и "не унимается". По его словам, это ярко контрастирует с подходом Владимира Путина и Трампа.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Европейским лидерам необходимо прекратить демонизировать российское руководство ради прекращения украинского конфликта, пишет Conversation.
"Западные лидеры должны подумать о том, не поможет ли им использование более утонченного образа Путина в публичных выступлениях", — говорится в публикации.

Мерц сделал новое заявление о России на фоне визита Путина в Китай
Вчера, 10:07
Обозреватель считает, что такой подход покажет России, что Запад верит в возможность достижения соглашения и готов его соблюдать.
Накануне газета Times со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы обвинить европейцев в создании препятствий для его мирной инициативы по Украине.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва признательна Трампу за усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, действия американского лидера в этом направлении трудно переоценить.
При этом, комментируя позицию западноевропейских лидеров, представитель Кремля отметил, что партия войны в ЕС сохраняет свой основной тренд и "не унимается". По его словам, это ярко контрастирует с подходом Владимира Путина и Трампа.
СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае
Вчера, 09:05
 
