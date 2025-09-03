https://ria.ru/20250903/chp-2039504167.html

В Новокузнецке мужчина убил 19-летнюю работницу кафе

В Новокузнецке мужчина убил 19-летнюю работницу кафе - РИА Новости, 03.09.2025

В Новокузнецке мужчина убил 19-летнюю работницу кафе

Мужчина убил ножом 19-летнюю работницу кафе в Новокузнецке, сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мужчина убил ножом 19-летнюю работницу кафе в Новокузнецке, сообщили в Следственном комитете России. По данным ведомства, в ночь на вторник в одном из ресторанов быстрого питания в Новокузнецке местный житель нанес множественные удары 19-летней работнице заведения. В результате девушка умерла на месте. "Следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу", — говорится в сообщении в Telegram-канале информационного центра СК. Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Кемеровской области — Кузбассу Павлу Курочкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

