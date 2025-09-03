Рейтинг@Mail.ru
В Новокузнецке мужчина убил 19-летнюю работницу кафе - РИА Новости, 03.09.2025
20:35 03.09.2025 (обновлено: 21:34 03.09.2025)
В Новокузнецке мужчина убил 19-летнюю работницу кафе
В Новокузнецке мужчина убил 19-летнюю работницу кафе
Мужчина убил ножом 19-летнюю работницу кафе в Новокузнецке, сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости, 03.09.2025
происшествия
россия
новокузнецк
кемеровская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мужчина убил ножом 19-летнюю работницу кафе в Новокузнецке, сообщили в Следственном комитете России. По данным ведомства, в ночь на вторник в одном из ресторанов быстрого питания в Новокузнецке местный житель нанес множественные удары 19-летней работнице заведения. В результате девушка умерла на месте. "Следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу", — говорится в сообщении в Telegram-канале информационного центра СК. Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Кемеровской области — Кузбассу Павлу Курочкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
россия
новокузнецк
кемеровская область
В Новокузнецке мужчина убил 19-летнюю работницу кафе

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мужчина убил ножом 19-летнюю работницу кафе в Новокузнецке, сообщили в Следственном комитете России.
По данным ведомства, в ночь на вторник в одном из ресторанов быстрого питания в Новокузнецке местный житель нанес множественные удары 19-летней работнице заведения. В результате девушка умерла на месте.
«
"Следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу", — говорится в сообщении в Telegram-канале информационного центра СК.
Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Кемеровской области — Кузбассу Павлу Курочкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
