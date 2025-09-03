https://ria.ru/20250903/chp-2039398507.html

Суд в Новосибирске арестовал обвиняемого в нападении на подростка

Суд в Новосибирске арестовал обвиняемого в нападении на подростка - РИА Новости, 03.09.2025

Суд в Новосибирске арестовал обвиняемого в нападении на подростка

Октябрьский районный суд Новосибирска заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на подростка и хищении у него более 1 миллиона... РИА Новости, 03.09.2025

НОВОСИБИРСК, 3 сен – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на подростка и хищении у него более 1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. В полиции ранее сообщили, что 8 августа поступило сообщение о том, что у дома на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске на несовершеннолетнего напал неизвестный и похитил у него деньги в сумме более 1 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемого местного жителя. "Октябрьским районным судом города Новосибирска рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Швецова Сергея, обвиняемого по статье 162 УК РФ (разбой)… Суд постановил избрать в отношении Швецова С.А. меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября 2025 года", - говорится в сообщении. В материалах следствие указывает, что 8 августа 2025 года неоднократно судимый 24-летний Швецов напал с ножом на мальчика 2012 года рождения и похитил у него сумку с деньгами 1 миллион и 70 тысяч рублей, принадлежащими дяде подростка. Обвиняемый вину признал частично, с ходатайством следователя согласился. Постановление пока не вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе. Источник в правоохранительных органах ранее пояснил РИА Новости, что со слов подростка, его дядя снял крупную сумму и сказал ему отнести деньги домой. Однако случайным свидетелем этого оказался мужчина, который позже и напал на мальчика.

