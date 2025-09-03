Рейтинг@Mail.ru
Чехия одобрила закупку в Германии танков Leopard - РИА Новости, 03.09.2025
15:19 03.09.2025
Чехия одобрила закупку в Германии танков Leopard
Чехия одобрила закупку в Германии танков Leopard
в мире
чехия
германия
яна чернохова
петр фиала
ПРАГА, 3 сен – РИА Новости. Правительство Чехии в среду одобрило закупку в Германии танков Leopard 2A8, на первом этапе будут закуплены 44 командно-штабных и боевых танка за 34,2 миллиарда крон (около 1,6 миллиарда долларов), передает агентство ЧТК со ссылкой на главу чешского минобороны Яну Чернохову. "Минобороны Чехии закупит в Германии на первом этапе 44 командно-штабных и боевых танка Leopard 2A8 за 34,2 миллиарда крон. Чехия присоединится к рамочному соглашению о закупке танков между минобороны Германии и производителем машин, компанией KNDS. Совместная закупка позволит снизить цену танков. Поставки Leopard 2A8 должны начаться в 2028 году, а завершиться к 2031 году", - говорится в сообщении. Как отмечает ЧТК, в июне 2024 года чешский премьер Петр Фиала заявил, что всего Чехия планирует закупить в Германии до 77 танков Leopard 2A8 в шести модификациях на общую сумму 52,1 миллиарда крон (около 2,5 миллиардов долларов).
чехия
германия
2025
в мире, чехия, германия, яна чернохова, петр фиала
В мире, Чехия, Германия, Яна Чернохова, Петр Фиала
© AP Photo / Michael SohnТанк Leopard 2
© AP Photo / Michael Sohn
Танк Leopard 2. Архивное фото
ПРАГА, 3 сен – РИА Новости. Правительство Чехии в среду одобрило закупку в Германии танков Leopard 2A8, на первом этапе будут закуплены 44 командно-штабных и боевых танка за 34,2 миллиарда крон (около 1,6 миллиарда долларов), передает агентство ЧТК со ссылкой на главу чешского минобороны Яну Чернохову.
"Минобороны Чехии закупит в Германии на первом этапе 44 командно-штабных и боевых танка Leopard 2A8 за 34,2 миллиарда крон. Чехия присоединится к рамочному соглашению о закупке танков между минобороны Германии и производителем машин, компанией KNDS. Совместная закупка позволит снизить цену танков. Поставки Leopard 2A8 должны начаться в 2028 году, а завершиться к 2031 году", - говорится в сообщении.
Как отмечает ЧТК, в июне 2024 года чешский премьер Петр Фиала заявил, что всего Чехия планирует закупить в Германии до 77 танков Leopard 2A8 в шести модификациях на общую сумму 52,1 миллиарда крон (около 2,5 миллиардов долларов).
В миреЧехияГерманияЯна ЧерноховаПетр Фиала
 
 
