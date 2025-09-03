https://ria.ru/20250903/buduschee-2039151772.html

НПФ "Будущее": россияне могли получить больше средств по господдержке ПДС

НПФ "Будущее": россияне могли получить больше средств по господдержке ПДС

НПФ "Будущее": россияне могли получить больше средств по господдержке ПДС

Аналитики НПФ "Будущее" изучили объемы взносов россиян и распределенную господдержку на счетах клиентов по программе долгосрочных сбережений (ПДС), они пришли к РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Аналитики НПФ "Будущее" изучили объемы взносов россиян и распределенную господдержку на счетах клиентов по программе долгосрочных сбережений (ПДС), они пришли к выводам, что граждане могли бы получить в два раза больше средств, если бы использовали поддержку по максимуму, сообщает фонд.По мнению экспертов, участники программы не полностью задействовали возможности для получения государственного софинансирования взносов.На конец 2024 года, по данным Банка России, в России было зафиксировано 2,8 миллиона участников программы. Аналитики отмечают, что, если умножить эти цифры на сумму максимальной господдержки, которую мог бы получить каждый участник, то суммарно россияне могли бы получить порядка 100 миллиардов рублей – это почти в два раза больше суммы, распределенной на счетах участников в этом году.Эксперты объясняют результат несколькими причинами. Первая заключается в том, что некоторые участники программы не до конца изучили механизм расчета софинансирования по ПДС. В качестве второй причины специалисты называют то, что не все участники программы владеют исчерпывающей информацией о своих доходах: кто-то полагает что он зарабатывает одну сумму, ориентируясь, например, на свой среднемесячный доход, но забывает о премиях, которые могут влиять на среднемесячный показатель.Аналитики порекомендовали регулярно проверять свой уровень дохода в личном кабинете, на сайте ФНС в соответствующем разделе "Доходы" и контролировать свои финансы, что в дальнейшем позволит более выгодно распоряжаться средствами. В НПФ "Будущее" напомнили, что узнать размер полученного софинансирования по ПДС за 2024 год участники программы могут в личных кабинетах, на сайтах фондов.

россия

2025

Новости

