Рейтинг@Mail.ru
НПФ "Будущее": россияне могли получить больше средств по господдержке ПДС - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/buduschee-2039151772.html
НПФ "Будущее": россияне могли получить больше средств по господдержке ПДС
НПФ "Будущее": россияне могли получить больше средств по господдержке ПДС - РИА Новости, 03.09.2025
НПФ "Будущее": россияне могли получить больше средств по господдержке ПДС
Аналитики НПФ "Будущее" изучили объемы взносов россиян и распределенную господдержку на счетах клиентов по программе долгосрочных сбережений (ПДС), они пришли к РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T00:00:00+03:00
2025-09-03T00:00:00+03:00
россия
нпф "будущее"
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c54b4e029ff3c369d868f8bc2ca674d.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Аналитики НПФ "Будущее" изучили объемы взносов россиян и распределенную господдержку на счетах клиентов по программе долгосрочных сбережений (ПДС), они пришли к выводам, что граждане могли бы получить в два раза больше средств, если бы использовали поддержку по максимуму, сообщает фонд.По мнению экспертов, участники программы не полностью задействовали возможности для получения государственного софинансирования взносов.На конец 2024 года, по данным Банка России, в России было зафиксировано 2,8 миллиона участников программы. Аналитики отмечают, что, если умножить эти цифры на сумму максимальной господдержки, которую мог бы получить каждый участник, то суммарно россияне могли бы получить порядка 100 миллиардов рублей – это почти в два раза больше суммы, распределенной на счетах участников в этом году.Эксперты объясняют результат несколькими причинами. Первая заключается в том, что некоторые участники программы не до конца изучили механизм расчета софинансирования по ПДС. В качестве второй причины специалисты называют то, что не все участники программы владеют исчерпывающей информацией о своих доходах: кто-то полагает что он зарабатывает одну сумму, ориентируясь, например, на свой среднемесячный доход, но забывает о премиях, которые могут влиять на среднемесячный показатель.Аналитики порекомендовали регулярно проверять свой уровень дохода в личном кабинете, на сайте ФНС в соответствующем разделе "Доходы" и контролировать свои финансы, что в дальнейшем позволит более выгодно распоряжаться средствами. В НПФ "Будущее" напомнили, что узнать размер полученного софинансирования по ПДС за 2024 год участники программы могут в личных кабинетах, на сайтах фондов.
https://ria.ru/20250812/rossiya-2034891602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9075849a5cf3f78ca96283a6d33890ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нпф "будущее", федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, НПФ "БУДУЩЕЕ", Федеральная налоговая служба (ФНС России)
НПФ "Будущее": россияне могли получить больше средств по господдержке ПДС

НПФ "Будущее": россияне могли получить в 2 раза больше денег по господдержке ПДС

© iStock.com / mizar_21984Рубли и калькулятор
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© iStock.com / mizar_21984
Рубли и калькулятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Аналитики НПФ "Будущее" изучили объемы взносов россиян и распределенную господдержку на счетах клиентов по программе долгосрочных сбережений (ПДС), они пришли к выводам, что граждане могли бы получить в два раза больше средств, если бы использовали поддержку по максимуму, сообщает фонд.
По мнению экспертов, участники программы не полностью задействовали возможности для получения государственного софинансирования взносов.
На конец 2024 года, по данным Банка России, в России было зафиксировано 2,8 миллиона участников программы. Аналитики отмечают, что, если умножить эти цифры на сумму максимальной господдержки, которую мог бы получить каждый участник, то суммарно россияне могли бы получить порядка 100 миллиардов рублей – это почти в два раза больше суммы, распределенной на счетах участников в этом году.
Эксперты объясняют результат несколькими причинами. Первая заключается в том, что некоторые участники программы не до конца изучили механизм расчета софинансирования по ПДС. В качестве второй причины специалисты называют то, что не все участники программы владеют исчерпывающей информацией о своих доходах: кто-то полагает что он зарабатывает одну сумму, ориентируясь, например, на свой среднемесячный доход, но забывает о премиях, которые могут влиять на среднемесячный показатель.
Аналитики порекомендовали регулярно проверять свой уровень дохода в личном кабинете, на сайте ФНС в соответствующем разделе "Доходы" и контролировать свои финансы, что в дальнейшем позволит более выгодно распоряжаться средствами. В НПФ "Будущее" напомнили, что узнать размер полученного софинансирования по ПДС за 2024 год участники программы могут в личных кабинетах, на сайтах фондов.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Мишустин рассказал о софинансировании программы долгосрочных сбережений
12 августа, 20:49
 
РоссияНПФ "БУДУЩЕЕ"Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала