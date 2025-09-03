Британия направила Украине средства от замороженных российских активов
Британия направила Украине более $1 млрд доходов от замороженных активов РФ
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания направила более 1 миллиард фунтов стерлингов (более 1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, на военную помощь Украине, заявил британский министр обороны Джон Хили.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о приезде на Украину с не объявленным ранее визитом своего коллеги Хили. По словам Шмыгаля, в ходе встречи стороны были намерены обсудить совместные оборонные проекты и скоординировать основные вопросы следующего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне 9 сентября.
"Более одного миллиарда фунтов стерлингов, полученных за счет замороженных российских активов, было направлено на военную поддержку Украины", - заявил Хили в ходе визита в Киев.
Как отмечается в пресс-релизе британского министерства обороны, эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет противовоздушной обороны. Лондон также направляет Украине запчасти и осуществляет техническое обслуживание поставленной техники.
По словам Хили, министерство обороны на данный момент проводит проверку боеготовности частей, которые намерено отправить на Украину в случае прекращения огня.
В понедельник Хили заявил, что Великобритания за 50 дней поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотных систем.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
