В Калуге беспилотник упал на жилой дом - РИА Новости, 03.09.2025
08:04 03.09.2025
В Калуге беспилотник упал на жилой дом
Подавленный БПЛА упал на частное здание на окраине Калуги, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подавленный БПЛА упал на частное здание на окраине Калуги, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 23.00 мск 2 сентября до 7.00 мск 3 сентября ПВО уничтожила 10 БПЛА над Калужской областью. "На окраине Калуги подавленный БПЛА упал на частное жилое здание. Жители не пострадали. Администрацией города Калуги будет оказана необходимая помощь в ремонте", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Как добавил губернатор, беспилотники также были сбиты на территории Барятинского, Кировского, Мосальского, Перемышльского, Юхновского и Дзержинского районов, на местах работают оперативные службы, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подавленный БПЛА упал на частное здание на окраине Калуги, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 23.00 мск 2 сентября до 7.00 мск 3 сентября ПВО уничтожила 10 БПЛА над Калужской областью.
«
"На окраине Калуги подавленный БПЛА упал на частное жилое здание. Жители не пострадали. Администрацией города Калуги будет оказана необходимая помощь в ремонте", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Как добавил губернатор, беспилотники также были сбиты на территории Барятинского, Кировского, Мосальского, Перемышльского, Юхновского и Дзержинского районов, на местах работают оперативные службы, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
