https://ria.ru/20250903/bpl-2039268578.html
В Калуге беспилотник упал на жилой дом
В Калуге беспилотник упал на жилой дом - РИА Новости, 03.09.2025
В Калуге беспилотник упал на жилой дом
Подавленный БПЛА упал на частное здание на окраине Калуги, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:04:00+03:00
2025-09-03T08:04:00+03:00
2025-09-03T08:04:00+03:00
калуга
калужская область
кировское (донецкая область)
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подавленный БПЛА упал на частное здание на окраине Калуги, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 23.00 мск 2 сентября до 7.00 мск 3 сентября ПВО уничтожила 10 БПЛА над Калужской областью. "На окраине Калуги подавленный БПЛА упал на частное жилое здание. Жители не пострадали. Администрацией города Калуги будет оказана необходимая помощь в ремонте", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Как добавил губернатор, беспилотники также были сбиты на территории Барятинского, Кировского, Мосальского, Перемышльского, Юхновского и Дзержинского районов, на местах работают оперативные службы, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калуга
калужская область
кировское (донецкая область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, калужская область, кировское (донецкая область), владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Калуга, Калужская область, Кировское (Донецкая область), Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Калуге беспилотник упал на жилой дом
В Калуге подавленный беспилотник упал на жилой дом, пострадавших нет