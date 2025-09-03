https://ria.ru/20250903/bpl-2039268578.html

В Калуге беспилотник упал на жилой дом

В Калуге беспилотник упал на жилой дом - РИА Новости, 03.09.2025

В Калуге беспилотник упал на жилой дом

Подавленный БПЛА упал на частное здание на окраине Калуги, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T08:04:00+03:00

2025-09-03T08:04:00+03:00

2025-09-03T08:04:00+03:00

калуга

калужская область

кировское (донецкая область)

владислав шапша

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Подавленный БПЛА упал на частное здание на окраине Калуги, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период с 23.00 мск 2 сентября до 7.00 мск 3 сентября ПВО уничтожила 10 БПЛА над Калужской областью. "На окраине Калуги подавленный БПЛА упал на частное жилое здание. Жители не пострадали. Администрацией города Калуги будет оказана необходимая помощь в ремонте", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Как добавил губернатор, беспилотники также были сбиты на территории Барятинского, Кировского, Мосальского, Перемышльского, Юхновского и Дзержинского районов, на местах работают оперативные службы, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калуга

калужская область

кировское (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калуга, калужская область, кировское (донецкая область), владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия