Украинские власти закрыли последнюю больницу в Константиновке, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 03.09.2025
Украинские власти закрыли последнюю больницу в Константиновке, пишут СМИ
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Последняя больница закрылась в прифронтовой Константиновке на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное". "В прифронтовой Константиновке... прекратили работу стационарные отделения и поликлиника многопрофильной городской больницы интенсивного лечения. Это последняя больница, работавшая в городе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В августе глава "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил о закрытии отделений компании в Константиновке. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
В подконтрольной ВСУ Константиновке закрылась последняя больница

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Последняя больница закрылась в прифронтовой Константиновке на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное".
"В прифронтовой Константиновке... прекратили работу стационарные отделения и поликлиника многопрофильной городской больницы интенсивного лечения. Это последняя больница, работавшая в городе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В августе глава "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил о закрытии отделений компании в Константиновке.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
