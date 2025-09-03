https://ria.ru/20250903/bolnitsa-2039472742.html

Украинские власти закрыли последнюю больницу в Константиновке, пишут СМИ

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Последняя больница закрылась в прифронтовой Константиновке на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное". "В прифронтовой Константиновке... прекратили работу стационарные отделения и поликлиника многопрофильной городской больницы интенсивного лечения. Это последняя больница, работавшая в городе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В августе глава "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил о закрытии отделений компании в Константиновке. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.

