Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу станции в Ростовской области

Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу станции в Ростовской области

2025-09-03

Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу железнодорожной станции в Ростовской области, были эвакуированы пассажиры и сотрудники, никто не пострадал

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу железнодорожной станции в Ростовской области, были эвакуированы пассажиры и сотрудники, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Ранее в РЖД сообщили, что напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, в результате этого задерживаются 26 пассажирских поездов. "Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники", - написал Слюсарь.

