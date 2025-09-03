https://ria.ru/20250903/boepripas-2039261609.html
Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу станции в Ростовской области
2025-09-03T06:52:00+03:00
происшествия
ростовская область
юрий слюсарь
ржд
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу железнодорожной станции в Ростовской области, были эвакуированы пассажиры и сотрудники, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Ранее в РЖД сообщили, что напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, в результате этого задерживаются 26 пассажирских поездов. "Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники", - написал Слюсарь.
ростовская область
