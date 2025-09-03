Рейтинг@Mail.ru
Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу станции в Ростовской области - РИА Новости, 03.09.2025
06:52 03.09.2025
Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу станции в Ростовской области
Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу станции в Ростовской области
Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу железнодорожной станции в Ростовской области, были эвакуированы пассажиры и сотрудники, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу железнодорожной станции в Ростовской области, были эвакуированы пассажиры и сотрудники, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Ранее в РЖД сообщили, что напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, в результате этого задерживаются 26 пассажирских поездов. "Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники", - написал Слюсарь.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу железнодорожной станции в Ростовской области, были эвакуированы пассажиры и сотрудники, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Ранее в РЖД сообщили, что напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, в результате этого задерживаются 26 пассажирских поездов.
"Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники", - написал Слюсарь.
В Ростовской области из-за падения БПЛА задерживаются поезда
