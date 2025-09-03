https://ria.ru/20250903/bezopasnost-2039432525.html

Безопасность Украины нельзя обеспечить за счет России, заявил Путин

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае Российской Федерации", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.

владимир путин, украина, россия, китай, безопасность