https://ria.ru/20250903/bespilotnik-2039259722.html

В Ростовской области из-за падения БПЛА задерживаются поезда

В Ростовской области из-за падения БПЛА задерживаются поезда - РИА Новости, 03.09.2025

В Ростовской области из-за падения БПЛА задерживаются поезда

Напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, задерживаются 26 пассажирских поездов, пострадавших... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T06:35:00+03:00

2025-09-03T06:35:00+03:00

2025-09-03T06:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

ржд

происшествия

россошь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049736_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4fb0d73d51ca008be65042e93e30a4f.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, задерживаются 26 пассажирских поездов, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РЖД."В ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь - Лихая) пропало напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Электроснабжение было оперативно восстановлено", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пути задерживаются 26 пассажирских поездов, максимальное отставание от графика составляет 4 часа 15 минут, все поезда следуют по своим маршрутам."Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", - добавили в РЖД.

https://ria.ru/20250903/bespilotniki-2039236564.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

россошь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, ржд, происшествия, россошь