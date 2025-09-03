https://ria.ru/20250903/bespilotnik-2039259722.html
В Ростовской области из-за падения БПЛА задерживаются поезда
Напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, задерживаются 26 пассажирских поездов, пострадавших... РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, задерживаются 26 пассажирских поездов, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РЖД."В ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь - Лихая) пропало напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Электроснабжение было оперативно восстановлено", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пути задерживаются 26 пассажирских поездов, максимальное отставание от графика составляет 4 часа 15 минут, все поезда следуют по своим маршрутам."Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", - добавили в РЖД.
