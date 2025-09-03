Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области из-за падения БПЛА задерживаются поезда
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 03.09.2025 (обновлено: 06:36 03.09.2025)
В Ростовской области из-за падения БПЛА задерживаются поезда
В Ростовской области из-за падения БПЛА задерживаются поезда - РИА Новости, 03.09.2025
В Ростовской области из-за падения БПЛА задерживаются поезда
Напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, задерживаются 26 пассажирских поездов, пострадавших... РИА Новости, 03.09.2025
специальная военная операция на украине
ростовская область
ржд
происшествия
россошь
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, задерживаются 26 пассажирских поездов, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РЖД."В ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь - Лихая) пропало напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Электроснабжение было оперативно восстановлено", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пути задерживаются 26 пассажирских поездов, максимальное отставание от графика составляет 4 часа 15 минут, все поезда следуют по своим маршрутам."Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", - добавили в РЖД.
ростовская область
россошь
ростовская область, ржд, происшествия, россошь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, РЖД, Происшествия, Россошь
В Ростовской области из-за падения БПЛА задерживаются поезда

В Ростовской области из-за падения БПЛА нарушено напряжение в контактной сети

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Железная дорога
Железная дорога
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Железная дорога. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Напряжение в контактной сети было нарушено из-за падения БПЛА на станции Кутейниково в Ростовской области, задерживаются 26 пассажирских поездов, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале РЖД.
"В ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь - Лихая) пропало напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Электроснабжение было оперативно восстановлено", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У
В Краснодарском крае упали обломки двух БПЛА
Вчера, 02:58
Отмечается, что в пути задерживаются 26 пассажирских поездов, максимальное отставание от графика составляет 4 часа 15 минут, все поезда следуют по своим маршрутам.
"Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", - добавили в РЖД.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
