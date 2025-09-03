https://ria.ru/20250903/beslan-2039383678.html
В Москве почтили память жертв теракта в Беслане
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Память жертв теракта в Беслане почтили в среду в Москве, по традиции в небо запустили 334 белых шара, передает корреспондент РИА Новости. Днем в среду в храме Рождества Богородицы на Кулишках – Аланском подворье состоялась панихида по погибшим. На площади перед храмом после 12.00 прошла церемония возложения цветов к памятнику жертвам теракта, присутствующие почтили память погибших минутой молчания. У памятника появились белые и красные розы, гвоздики, корзины с цветами, бутылки с водой и игрушки. Третье сентября в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане (Северная Осетия) 1-3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
