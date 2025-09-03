https://ria.ru/20250903/belousov-2039299656.html

Белоусов принял участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Белоусов принял участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 03.09.2025

Белоусов принял участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Министр обороны Андрей Белоусов вошел в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине, передаёт... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T10:25:00+03:00

2025-09-03T10:25:00+03:00

2025-09-03T10:32:00+03:00

пекин

ким чен ын

андрей белоусов

владимир путин

визит путина в китай — 2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов вошел в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине, передаёт корреспондент РИА Новости.Переговоры лидеров в расширенном составе продлились более полутора часов, затем лидеры продолжили общение тет-а-тет.

https://ria.ru/20250903/peregovory-2039281082.html

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пекин, ким чен ын, андрей белоусов, владимир путин, визит путина в китай — 2025, в мире