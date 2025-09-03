Рейтинг@Mail.ru
Белоусов принял участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 03.09.2025 (обновлено: 10:32 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/belousov-2039299656.html
Белоусов принял участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Белоусов принял участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 03.09.2025
Белоусов принял участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Министр обороны Андрей Белоусов вошел в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине, передаёт... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T10:25:00+03:00
2025-09-03T10:32:00+03:00
пекин
ким чен ын
андрей белоусов
владимир путин
визит путина в китай — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов вошел в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине, передаёт корреспондент РИА Новости.Переговоры лидеров в расширенном составе продлились более полутора часов, затем лидеры продолжили общение тет-а-тет.
https://ria.ru/20250903/peregovory-2039281082.html
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_f70ab25e81390a7099c264441247b284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, ким чен ын, андрей белоусов, владимир путин, визит путина в китай — 2025, в мире
Пекин, Ким Чен Ын, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Визит Путина в Китай — 2025, В мире
Белоусов принял участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Белоусов принял участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына в Пекине

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов вошел в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине, передаёт корреспондент РИА Новости.
Переговоры лидеров в расширенном составе продлились более полутора часов, затем лидеры продолжили общение тет-а-тет.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным
Вчера, 09:19
 
ПекинКим Чен ЫнАндрей БелоусовВладимир ПутинВизит Путина в Китай — 2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала