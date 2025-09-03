https://ria.ru/20250903/belousov-2039299656.html
Белоусов принял участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов вошел в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине, передаёт корреспондент РИА Новости.Переговоры лидеров в расширенном составе продлились более полутора часов, затем лидеры продолжили общение тет-а-тет.
пекин, ким чен ын, андрей белоусов, владимир путин, визит путина в китай — 2025, в мире
Пекин, Ким Чен Ын, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Визит Путина в Китай — 2025, В мире
