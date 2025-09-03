https://ria.ru/20250903/bas-2039336625.html

На развитие центра БАС в Ярославской области направят 1,5 млрд руб

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Полтора миллиарда рублей направят из федерального бюджета на развитие центра беспилотных авиационных систем в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы правительства региона, научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (БАС) в Ярославской области стал одним из ключевых победителей конкурсного отбора Минпромторга России и получит поддержку на дальнейшее развитие. "В 2026 году центр получит 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы". Это максимальный в масштабах страны объем финансирования", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что цель правительства региона – не только создание высокотехнологичного производства, но и формирование кадрового потенциала для отрасли. "Научно-производственный центр БАС станет точкой роста для инновационного кластера в Рыбинске и укрепит позиции Ярославской области как одного из центров технологического суверенитета России", - подчеркнул Евраев. По словам Евраева, финансирование позволит создать высокотехнологичное производство, интегрированное с образовательными и исследовательскими мощностями РГАТУ, а также укрепить кооперацию с промышленными партнерами региона. "Победа в конкурсном отборе – результат системной работы управленческой команды региона и университетского сообщества, проделанной при поддержке губернатора Ярославской области Михаила Евраева", – заявил министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития региона Дмитрий Юнусов. По словам гендиректора научно-производственного центра Ивана Долгова, одним из первых проектов станет организация серийного производства малоразмерных авиационных поршневых двигателей для якорного резидента – АО "ОДК" – с плановым объемом выпуска до 5 тысяч единиц в год. Это позволит почти полностью закрыть потребность России в двигателях данного класса для беспилотных систем, включая адаптацию для водного и морского применения, подчеркнул Долгов. "Наша ключевая задача – создание условий и консолидация ресурсов для достижения целей ускоренного импортозамещения, технологического лидерства и кадрового суверенитета России в области создания двигателей и энергетических установок", – пояснил Иван Долгов.

