https://ria.ru/20250903/bank-2039285320.html
Таврический банк ограничил обслуживание клиентов
Таврический банк ограничил обслуживание клиентов - РИА Новости, 03.09.2025
Таврический банк ограничил обслуживание клиентов
"Таврический банк", у которого ЦБ РФ ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций, ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах,... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T09:36:00+03:00
2025-09-03T09:36:00+03:00
2025-09-03T16:19:00+03:00
таврический (банк)
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039404496_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_e4550722b2baf6a78318b1aeae20b4de.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Таврический банк", у которого ЦБ РФ ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций, ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах, говорится на сайте кредитной организации. ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию у "Таврического банка", занимавшего 60-е место в банковской системе Российской Федерации, "по причине полной утраты собственных средств (капитала)". "Временные ограничения на обслуживание клиентов в офисах и онлайн-сервисах", - отмечается на сайте банка. В колл-центре сообщили, что информацию о порядке выплаты можно получить у Агентства по страхованию вкладов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее в среду сообщило, что планирует начать выплаты клиентам "Таврического банка" не позднее 17 сентября 2025 года, страховая ответственность предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250903/tsb-2039276260.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039404496_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_be870bdd424604abc5773a7dc1742c4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таврический (банк), центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов
Таврический (банк), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Агентство по страхованию вкладов
Таврический банк ограничил обслуживание клиентов
Таврический банк ограничил обслуживание клиентов в офисах и онлайн-сервисах