09:36 03.09.2025 (обновлено: 16:19 03.09.2025)
Таврический банк ограничил обслуживание клиентов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Таврический банк", у которого ЦБ РФ ранее в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций, ограничил обслуживание в офисах и онлайн-сервисах, говорится на сайте кредитной организации.
ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию у "Таврического банка", занимавшего 60-е место в банковской системе Российской Федерации, "по причине полной утраты собственных средств (капитала)".
"Временные ограничения на обслуживание клиентов в офисах и онлайн-сервисах", - отмечается на сайте банка.
В колл-центре сообщили, что информацию о порядке выплаты можно получить у Агентства по страхованию вкладов.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее в среду сообщило, что планирует начать выплаты клиентам "Таврического банка" не позднее 17 сентября 2025 года, страховая ответственность предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей.
У Таврического банка отозвали лицензию
Вчера, 08:58
 
