https://ria.ru/20250903/bali-2039351612.html
На Бали россиянина осудили за контрабанду крема с марихуаной
На Бали россиянина осудили за контрабанду крема с марихуаной - РИА Новости, 03.09.2025
На Бали россиянина осудили за контрабанду крема с марихуаной
Окружной суд Денпасара на индонезийском острове Бали приговорил гражданина России к пяти годам лишения свободы за контрабанду крема с марихуаной, сообщает... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:06:00+03:00
2025-09-03T13:06:00+03:00
2025-09-03T13:20:00+03:00
денпасар
бали
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Окружной суд Денпасара на индонезийском острове Бали приговорил гражданина России к пяти годам лишения свободы за контрабанду крема с марихуаной, сообщает портал Mari News. Уточняется, что соответствующее решение было вынесено на судебном заседании в конце августа, на котором обвиняемый был признан виновным в незаконном ввозе наркотиков I класса. Коллегия судей приговорила обвиняемого к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы, а также к денежному штрафу в размере 62 тысяч долларов. Обвиняемый прибыл из Таиланда в международный аэропорт Денпасара. Там во время досмотра была обнаружена синяя упаковка крема "Nivea". Внутри упаковки находилась коричневато-желтая паста, содержащая наркотическое вещество. Кроме того, у подсудимого были обнаружены курительное устройство и пачка наклеек со штрихкодом и надписью "Мой магазин на Бали".
https://ria.ru/20241223/rossiyanin-1990910070.html
денпасар
бали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денпасар, бали, россия
На Бали россиянина осудили за контрабанду крема с марихуаной
Россиянин получил пять лет колонии на Бали за контрабанду крема с марихуаной
ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Окружной суд Денпасара на индонезийском острове Бали приговорил гражданина России к пяти годам лишения свободы за контрабанду крема с марихуаной, сообщает портал Mari News.
Уточняется, что соответствующее решение было вынесено на судебном заседании в конце августа, на котором обвиняемый был признан виновным в незаконном ввозе наркотиков I класса. Коллегия судей приговорила обвиняемого к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы, а также к денежному штрафу в размере 62 тысяч долларов.
Обвиняемый прибыл из Таиланда
в международный аэропорт Денпасара
. Там во время досмотра была обнаружена синяя упаковка крема "Nivea". Внутри упаковки находилась коричневато-желтая паста, содержащая наркотическое вещество.
Кроме того, у подсудимого были обнаружены курительное устройство и пачка наклеек со штрихкодом и надписью "Мой магазин на Бали".