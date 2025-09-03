На Бали россиянина осудили за контрабанду крема с марихуаной

Рейтинг@Mail.ru
13:06 03.09.2025 (обновлено: 13:20 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/bali-2039351612.html
2025-09-03T13:06:00+03:00
2025-09-03T13:20:00+03:00
денпасар
бали
россия
ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Окружной суд Денпасара на индонезийском острове Бали приговорил гражданина России к пяти годам лишения свободы за контрабанду крема с марихуаной, сообщает портал Mari News. Уточняется, что соответствующее решение было вынесено на судебном заседании в конце августа, на котором обвиняемый был признан виновным в незаконном ввозе наркотиков I класса. Коллегия судей приговорила обвиняемого к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы, а также к денежному штрафу в размере 62 тысяч долларов. Обвиняемый прибыл из Таиланда в международный аэропорт Денпасара. Там во время досмотра была обнаружена синяя упаковка крема "Nivea". Внутри упаковки находилась коричневато-желтая паста, содержащая наркотическое вещество. Кроме того, у подсудимого были обнаружены курительное устройство и пачка наклеек со штрихкодом и надписью "Мой магазин на Бали".
https://ria.ru/20241223/rossiyanin-1990910070.html
денпасар
бали
россия
денпасар, бали, россия
Денпасар, Бали, Россия
ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Окружной суд Денпасара на индонезийском острове Бали приговорил гражданина России к пяти годам лишения свободы за контрабанду крема с марихуаной, сообщает портал Mari News.
Уточняется, что соответствующее решение было вынесено на судебном заседании в конце августа, на котором обвиняемый был признан виновным в незаконном ввозе наркотиков I класса. Коллегия судей приговорила обвиняемого к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы, а также к денежному штрафу в размере 62 тысяч долларов.
Обвиняемый прибыл из Таиланда в международный аэропорт Денпасара. Там во время досмотра была обнаружена синяя упаковка крема "Nivea". Внутри упаковки находилась коричневато-желтая паста, содержащая наркотическое вещество.
Кроме того, у подсудимого были обнаружены курительное устройство и пачка наклеек со штрихкодом и надписью "Мой магазин на Бали".
Россиянину грозит смертная казнь на Бали
Россиянину грозит смертная казнь на Бали
23 декабря 2024, 22:17
 
ДенпасарБалиРоссия
 
 
