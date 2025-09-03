https://ria.ru/20250903/bali-2039351612.html

На Бали россиянина осудили за контрабанду крема с марихуаной

ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Окружной суд Денпасара на индонезийском острове Бали приговорил гражданина России к пяти годам лишения свободы за контрабанду крема с марихуаной, сообщает портал Mari News. Уточняется, что соответствующее решение было вынесено на судебном заседании в конце августа, на котором обвиняемый был признан виновным в незаконном ввозе наркотиков I класса. Коллегия судей приговорила обвиняемого к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы, а также к денежному штрафу в размере 62 тысяч долларов. Обвиняемый прибыл из Таиланда в международный аэропорт Денпасара. Там во время досмотра была обнаружена синяя упаковка крема "Nivea". Внутри упаковки находилась коричневато-желтая паста, содержащая наркотическое вещество. Кроме того, у подсудимого были обнаружены курительное устройство и пачка наклеек со штрихкодом и надписью "Мой магазин на Бали".

