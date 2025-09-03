Рейтинг@Mail.ru
23:53 03.09.2025
Австрийский политик призвал строить с Россией архитектуру безопасности
2025-09-03T23:53:00+03:00
2025-09-03T23:53:00+03:00
в мире
россия
европа
австрия
владимир путин
ВЕНА, 3 сен - РИА Новости. Герберт Кикль, лидер самой популярной партии в Австрии - правой АПС (Австрийской партии свободы), призвал организовать конференцию, чтобы вместе с Россией построить совместную архитектуру безопасности для Европы. "Я считаю очень разумным задуматься о том, чтобы сделать шаг навстречу России и организовать конференцию, на которой сказать: "Давайте построим совместную архитектуру безопасности для Европы", - сказал Кикль в прямом эфире австрийского телеканала OE24. Ведущая при этом уточнила у лидера партии: "Совместно с российским президентом Владимиром Путиным?" "Совместно с Россией, чтобы выйти из этой ситуации неопределённости и угрозы нового "железного занавеса" в Европе, с наращиванием вооружений с обеих сторон, чтобы попытаться открыть новую перспективу и задать вопрос: разве у нас нет общих интересов? Разве не существует уровень взаимопонимания, несмотря на все различия? И я считаю, что таким образом можно было бы сделать то, чего хочет население, не только в Австрии, но и по всей Европе - найти мирное решение", - заключил лидер АПС.
россия
европа
австрия
в мире, россия, европа, австрия, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Австрия, Владимир Путин
© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль
Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Архивное фото
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Австрии заявили, что не собираются вступать в НАТО
1 сентября, 23:02
 
В миреРоссияЕвропаАвстрияВладимир Путин
 
 
