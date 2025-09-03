Австрийский политик призвал строить с Россией архитектуру безопасности
© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль
© AP Photo / Andreea Alexandru
Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Архивное фото
ВЕНА, 3 сен - РИА Новости. Герберт Кикль, лидер самой популярной партии в Австрии - правой АПС (Австрийской партии свободы), призвал организовать конференцию, чтобы вместе с Россией построить совместную архитектуру безопасности для Европы.
«
"Я считаю очень разумным задуматься о том, чтобы сделать шаг навстречу России и организовать конференцию, на которой сказать: "Давайте построим совместную архитектуру безопасности для Европы", - сказал Кикль в прямом эфире австрийского телеканала OE24.
Ведущая при этом уточнила у лидера партии: "Совместно с российским президентом Владимиром Путиным?"
"Совместно с Россией, чтобы выйти из этой ситуации неопределённости и угрозы нового "железного занавеса" в Европе, с наращиванием вооружений с обеих сторон, чтобы попытаться открыть новую перспективу и задать вопрос: разве у нас нет общих интересов? Разве не существует уровень взаимопонимания, несмотря на все различия? И я считаю, что таким образом можно было бы сделать то, чего хочет население, не только в Австрии, но и по всей Европе - найти мирное решение", - заключил лидер АПС.
