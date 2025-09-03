https://ria.ru/20250903/asv-2039403412.html

АСВ опубликовало инструкцию для вкладчиков "Таврического банка"

АСВ опубликовало инструкцию для вкладчиков "Таврического банка"

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало на своем сайте инструкцию для вкладчиков "Таврического банка" о том, как подать заявление на выплату возмещения. Ранее в среду ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ. "Подать заявление на выплату возмещения можно несколькими способами. На сайте АСВ или портале "Госуслуги". Средства будут перечислены по указанным в нем реквизитам счета или номеру карты "Мир". Лично, обратившись в банк-агент. Он будет отобран на конкурсной основе не позднее 8 сентября 2025 года. Соответствующая информация будет размещена на сайте агентства. В этом случае средства будут выданы наличными или перечислены на счет", - говорится в сообщении АСВ. Также можно подать заявление почтой на адрес АСВ. Средства будут перечислены на счет или карту "Мир". Максимальный размер страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей. В некоторых случаях действует повышенный лимит - 10 миллионов рублей. Он предусмотрен для счетов эскроу по сделкам с недвижимостью, специальных счетов по капремонту, а также средств, которые вкладчик получил в силу особых жизненных обстоятельств, например, от продажи квартиры, в наследство, в виде гранта от государства или субсидии, напоминает АСВ. "Владельцы счетов и вкладов, средства на которых превышают установленные лимиты, вправе предъявить требования кредитора… Подать заявление о выплате возмещения или требование кредитора можно в течение всего периода ликвидации банка, который, как правило, длится не менее года", - также отмечает госкорпорация. По предварительным данным, в "Таврическом Банке" застрахованы вклады порядка 57 тысяч физических и юридических лиц (из них около 2 тысяч лиц - с суммой на счете до 1 тысячи рублей). Им должно быть выплачено 56,5 миллиарда рублей. "Лица, имеющие в банке кредит, должны продолжать его обслуживать по установленному графику платежей, чтобы избежать штрафов и пеней", - напоминает АСВ.

