https://ria.ru/20250903/asv-2039403412.html
АСВ опубликовало инструкцию для вкладчиков "Таврического банка"
АСВ опубликовало инструкцию для вкладчиков "Таврического банка" - РИА Новости, 03.09.2025
АСВ опубликовало инструкцию для вкладчиков "Таврического банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало на своем сайте инструкцию для вкладчиков "Таврического банка" о том, как подать заявление на выплату... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:27:00+03:00
2025-09-03T15:27:00+03:00
2025-09-03T15:27:00+03:00
россия
агентство по страхованию вкладов
таврический (банк)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139790/39/1397903992_0:574:2621:2048_1920x0_80_0_0_9806151b7b8eb56dfacae664671e1727.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало на своем сайте инструкцию для вкладчиков "Таврического банка" о том, как подать заявление на выплату возмещения. Ранее в среду ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ. "Подать заявление на выплату возмещения можно несколькими способами. На сайте АСВ или портале "Госуслуги". Средства будут перечислены по указанным в нем реквизитам счета или номеру карты "Мир". Лично, обратившись в банк-агент. Он будет отобран на конкурсной основе не позднее 8 сентября 2025 года. Соответствующая информация будет размещена на сайте агентства. В этом случае средства будут выданы наличными или перечислены на счет", - говорится в сообщении АСВ. Также можно подать заявление почтой на адрес АСВ. Средства будут перечислены на счет или карту "Мир". Максимальный размер страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей. В некоторых случаях действует повышенный лимит - 10 миллионов рублей. Он предусмотрен для счетов эскроу по сделкам с недвижимостью, специальных счетов по капремонту, а также средств, которые вкладчик получил в силу особых жизненных обстоятельств, например, от продажи квартиры, в наследство, в виде гранта от государства или субсидии, напоминает АСВ. "Владельцы счетов и вкладов, средства на которых превышают установленные лимиты, вправе предъявить требования кредитора… Подать заявление о выплате возмещения или требование кредитора можно в течение всего периода ликвидации банка, который, как правило, длится не менее года", - также отмечает госкорпорация. По предварительным данным, в "Таврическом Банке" застрахованы вклады порядка 57 тысяч физических и юридических лиц (из них около 2 тысяч лиц - с суммой на счете до 1 тысячи рублей). Им должно быть выплачено 56,5 миллиарда рублей. "Лица, имеющие в банке кредит, должны продолжать его обслуживать по установленному графику платежей, чтобы избежать штрафов и пеней", - напоминает АСВ.
https://ria.ru/20250903/fas-2039296007.html
https://ria.ru/20250901/banki-2038721493.html
https://ria.ru/20250828/stavki-2037982381.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139790/39/1397903992_0:82:2621:2048_1920x0_80_0_0_d312ef749e7f3c2ad9eb57462aa62562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, агентство по страхованию вкладов, таврический (банк), экономика
Россия, Агентство по страхованию вкладов, Таврический (банк), Экономика
АСВ опубликовало инструкцию для вкладчиков "Таврического банка"
АСВ проинструктировало вкладчиков "Таврического банка" по получению возмещения
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало на своем сайте
инструкцию для вкладчиков "Таврического банка" о том, как подать заявление на выплату возмещения.
Ранее в среду ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка
" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе РФ
.
"Подать заявление на выплату возмещения можно несколькими способами. На сайте АСВ
или портале "Госуслуги". Средства будут перечислены по указанным в нем реквизитам счета или номеру карты "Мир". Лично, обратившись в банк-агент. Он будет отобран на конкурсной основе не позднее 8 сентября 2025 года. Соответствующая информация будет размещена на сайте агентства. В этом случае средства будут выданы наличными или перечислены на счет", - говорится в сообщении АСВ.
Также можно подать заявление почтой на адрес АСВ. Средства будут перечислены на счет или карту "Мир".
Максимальный размер страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей. В некоторых случаях действует повышенный лимит - 10 миллионов рублей. Он предусмотрен для счетов эскроу по сделкам с недвижимостью, специальных счетов по капремонту, а также средств, которые вкладчик получил в силу особых жизненных обстоятельств, например, от продажи квартиры, в наследство, в виде гранта от государства или субсидии, напоминает АСВ.
"Владельцы счетов и вкладов, средства на которых превышают установленные лимиты, вправе предъявить требования кредитора… Подать заявление о выплате возмещения или требование кредитора можно в течение всего периода ликвидации банка, который, как правило, длится не менее года", - также отмечает госкорпорация.
По предварительным данным, в "Таврическом Банке" застрахованы вклады порядка 57 тысяч физических и юридических лиц (из них около 2 тысяч лиц - с суммой на счете до 1 тысячи рублей). Им должно быть выплачено 56,5 миллиарда рублей.
"Лица, имеющие в банке кредит, должны продолжать его обслуживать по установленному графику платежей, чтобы избежать штрафов и пеней", - напоминает АСВ.