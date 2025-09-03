https://ria.ru/20250903/asv-2039280648.html

В АСВ рассказали о выплатах клиентам Таврического банка

экономика

таврический (банк)

агентство по страхованию вкладов

центральный банк рф (цб рф)

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты клиентам "Таврического банка" не позднее 17 сентября 2025 года, страховая ответственность предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей, сообщает агентство. Ранее в среду ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка", занимавшего 60-е место в банковской системе Российской Федерации. "Агентство планирует начать выплаты не позднее 17 сентября 2025 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 8 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. "По данным отчетности банка на 1 августа 2025 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей", - также сообщается там.

