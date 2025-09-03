Рейтинг@Mail.ru
В АСВ рассказали о выплатах клиентам Таврического банка - РИА Новости, 03.09.2025
09:15 03.09.2025 (обновлено: 10:23 03.09.2025)
В АСВ рассказали о выплатах клиентам Таврического банка
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты клиентам "Таврического банка" не позднее 17 сентября 2025 года, страховая ответственность... РИА Новости, 03.09.2025
экономика
таврический (банк)
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты клиентам "Таврического банка" не позднее 17 сентября 2025 года, страховая ответственность предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей, сообщает агентство. Ранее в среду ЦБ РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка", занимавшего 60-е место в банковской системе Российской Федерации. "Агентство планирует начать выплаты не позднее 17 сентября 2025 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 8 сентября 2025 года", - говорится в сообщении. "По данным отчетности банка на 1 августа 2025 года, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 56,5 миллиарда рублей", - также сообщается там.
экономика, таврический (банк), агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Таврический (банк), Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
У Таврического банка отозвали лицензию
