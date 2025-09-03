Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ проведет учения резервистов, мобилизованных для операции в Газе - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/armija-2039312790.html
ЦАХАЛ проведет учения резервистов, мобилизованных для операции в Газе
ЦАХАЛ проведет учения резервистов, мобилизованных для операции в Газе - РИА Новости, 03.09.2025
ЦАХАЛ проведет учения резервистов, мобилизованных для операции в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет серию учений в ближайшие недели для повышения боеготовности резервистов, мобилизованных для операции в Газе, сообщила в... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:23:00+03:00
2025-09-03T11:23:00+03:00
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590765649_0:140:3000:1828_1920x0_80_0_0_6492ecb044f481ee45f0b3f38a927343.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет серию учений в ближайшие недели для повышения боеготовности резервистов, мобилизованных для операции в Газе, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛ. "ЦАХАЛ под руководством командования сухопутных войск готовится повысить оперативную готовность резервистов, мобилизованных в преддверии операции "Колесницы Гидеона 2". В ближайшие недели войска пройдут серию учений, в ходе которых будут отрабатываться боевые действия на открытой и городской местности для повышения оперативной готовности в секторе Газа", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в рамках этих усилий было закуплено современное оборудование и вооружение, включая БПЛА для командиров взводов и рот, что обеспечит резервистам значительное тактическое преимущество. В августе армия Израиля разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату города Газа.
https://ria.ru/20240928/soveschanie-1975284891.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590765649_189:0:2813:1968_1920x0_80_0_0_ca9d025252685263f03590c1af53d404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль
В мире, Израиль
ЦАХАЛ проведет учения резервистов, мобилизованных для операции в Газе

Армия Израиля проведет серию учений для повышения боеготовности резервистов

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкДействия спецподразделений вооруженных сил Израиля
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
Перейти в медиабанк
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет серию учений в ближайшие недели для повышения боеготовности резервистов, мобилизованных для операции в Газе, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛ.
"ЦАХАЛ под руководством командования сухопутных войск готовится повысить оперативную готовность резервистов, мобилизованных в преддверии операции "Колесницы Гидеона 2". В ближайшие недели войска пройдут серию учений, в ходе которых будут отрабатываться боевые действия на открытой и городской местности для повышения оперативной готовности в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что в рамках этих усилий было закуплено современное оборудование и вооружение, включая БПЛА для командиров взводов и рот, что обеспечит резервистам значительное тактическое преимущество.
В августе армия Израиля разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату города Газа.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Министр обороны Израиля начал совещание с военными
28 сентября 2024, 21:35
 
В миреИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала