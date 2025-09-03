https://ria.ru/20250903/armija-2039312790.html

ЦАХАЛ проведет учения резервистов, мобилизованных для операции в Газе

в мире

израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет серию учений в ближайшие недели для повышения боеготовности резервистов, мобилизованных для операции в Газе, сообщила в среду пресс-служба ЦАХАЛ. "ЦАХАЛ под руководством командования сухопутных войск готовится повысить оперативную готовность резервистов, мобилизованных в преддверии операции "Колесницы Гидеона 2". В ближайшие недели войска пройдут серию учений, в ходе которых будут отрабатываться боевые действия на открытой и городской местности для повышения оперативной готовности в секторе Газа", - говорится в сообщении. Военные добавили, что в рамках этих усилий было закуплено современное оборудование и вооружение, включая БПЛА для командиров взводов и рот, что обеспечит резервистам значительное тактическое преимущество. В августе армия Израиля разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату города Газа.

