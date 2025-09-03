Российский рынок акций закрылся заметным снижением
Российский рынок акций завершил торги вторника заметным снижением
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника заметным снижением, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,44% - до 2 845,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,44%, до 1 163,88 пункта, долларовый РТС - на 1,65%, до 1 112,18 пункта.
Российский рынок акций усилил снижение почти до двух процентов
29 апреля, 12:57
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дорожает на 1,25%, до 69 долларов за баррель.
"Глава Минфина США Скотт Бессент не исключил, что Вашингтон на этой неделе рассмотрит возможность введения новых антироссийских санкций. Внешний новостной негатив смягчили сообщения о подписании нового меморандума между "Газпромом" и китайской CNPC о стратегическом сотрудничестве. Между тем, зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики предупредил о последствиях избыточного и преждевременного снижения ключевой ставки", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Сегодня вечером с важным заявлением должен выступить президент США Дональд Трамп, отметил он.
"Давление на активы оказывали заявления главы Минфина США от вечера понедельника. Российские инвесторы также могли негативно воспринимать отдельные слова заместителя председателя правления Банка России Алексея Заботкина с пресс-конференции, посвященной первому проекту Основных направлений единой государственной ДКП", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Акции "Аэрофлота" вошли в топ-5 предпочтений молодых инвесторов
1 сентября, 20:13
Лидеры роста и снижения котировок
"Акции производителя труб ТМК подскочили после новостей о подписании "Газпромом" и китайской CNPC меморандума о строительстве "Силы Сибири-2", который по словам Миллера должен стать самым крупным проектом в газовой отрасли в мире - позитивный долгосрочный сигнал как для акций ТМК, так и "Газпрома". В краткосрочном периоде влияние новостей о меморандуме "Газпрома" по "Силе Сибири-2" может вскоре сойти на нет", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Выросли по итогам основной сессии акции ТМК (+4,83%) и "Полюса" (+0,9%).
Акции "Полюса" следовали за очередными историческими пиками цен на золото, которые в условиях торговой неопределенности и ожиданий снижения процентной ставки ФРС поднялись до 3 585 долларов за унцию, добавила Кожухова.
Прогнозы
"Если внешние сигналы не улучшатся и текущие уровни не устоят, откроется путь к следующей технической поддержке у 2 800 пунктов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 3 сентября - 2 825 - 2 925 пунктов", - рассказал Шепелев.
У индекса Мосбиржи во вторник есть потенциал вернуться ближе к 2 875 пунктам в отсутствие дальнейших негативных геополитических новостей, считает Григорьев.