https://ria.ru/20250903/aktsii-2039237645.html

Российский рынок акций закрылся заметным снижением

Российский рынок акций закрылся заметным снижением - РИА Новости, 03.09.2025

Российский рынок акций закрылся заметным снижением

Российский рынок акций завершил основные торги вторника заметным снижением, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T03:17:00+03:00

2025-09-03T03:17:00+03:00

2025-09-03T03:17:00+03:00

экономика

сша

вашингтон (штат)

алексей заботкин

скотт бессент

дональд трамп

московская биржа

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952500694_0:206:3276:2048_1920x0_80_0_0_36eb9c9776ba3a03ccfe5f13c4738c8e.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги вторника заметным снижением, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,44% - до 2 845,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,44%, до 1 163,88 пункта, долларовый РТС - на 1,65%, до 1 112,18 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.08 мск дорожает на 1,25%, до 69 долларов за баррель. "Глава Минфина США Скотт Бессент не исключил, что Вашингтон на этой неделе рассмотрит возможность введения новых антироссийских санкций. Внешний новостной негатив смягчили сообщения о подписании нового меморандума между "Газпромом" и китайской CNPC о стратегическом сотрудничестве. Между тем, зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики предупредил о последствиях избыточного и преждевременного снижения ключевой ставки", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Сегодня вечером с важным заявлением должен выступить президент США Дональд Трамп, отметил он. "Давление на активы оказывали заявления главы Минфина США от вечера понедельника. Российские инвесторы также могли негативно воспринимать отдельные слова заместителя председателя правления Банка России Алексея Заботкина с пресс-конференции, посвященной первому проекту Основных направлений единой государственной ДКП", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и снижения котировокВ лидерах снижения акции "Русала" (-4,26%), "Позитива" (-3,9%), "Вуш холдинга" (-3,76%), "Эн+ Груп" (-3,62%), "ПИКа" (-3,39%). "Акции производителя труб ТМК подскочили после новостей о подписании "Газпромом" и китайской CNPC меморандума о строительстве "Силы Сибири-2", который по словам Миллера должен стать самым крупным проектом в газовой отрасли в мире - позитивный долгосрочный сигнал как для акций ТМК, так и "Газпрома". В краткосрочном периоде влияние новостей о меморандуме "Газпрома" по "Силе Сибири-2" может вскоре сойти на нет", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Выросли по итогам основной сессии акции ТМК (+4,83%) и "Полюса" (+0,9%). Акции "Полюса" следовали за очередными историческими пиками цен на золото, которые в условиях торговой неопределенности и ожиданий снижения процентной ставки ФРС поднялись до 3 585 долларов за унцию, добавила Кожухова. Прогнозы "Если внешние сигналы не улучшатся и текущие уровни не устоят, откроется путь к следующей технической поддержке у 2 800 пунктов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 3 сентября - 2 825 - 2 925 пунктов", - рассказал Шепелев. У индекса Мосбиржи во вторник есть потенциал вернуться ближе к 2 875 пунктам в отсутствие дальнейших негативных геополитических новостей, считает Григорьев.

https://ria.ru/20250429/aktsii-2014038246.html

https://ria.ru/20250901/aeroflot-2038942004.html

https://ria.ru/20250816/rynok-2035757843.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, вашингтон (штат), алексей заботкин, скотт бессент, дональд трамп, московская биржа, газпром, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания), сила сибири — 2, brent