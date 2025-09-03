https://ria.ru/20250903/aeroport-2039221347.html

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 03.09.2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T00:02:00+03:00

2025-09-03T00:02:00+03:00

2025-09-03T00:02:00+03:00

калуга

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250902/aeroport-2039220392.html

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калуга, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность