https://ria.ru/20250903/advokat-2039475631.html
Блогер Маркарян раскаялся, заявил адвокат
Блогер Маркарян раскаялся, заявил адвокат - РИА Новости, 03.09.2025
Блогер Маркарян раскаялся, заявил адвокат
Адвокат блогера Арсена Маркаряна, арестованного по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, заявил, что тот раскаялся и готов сотрудничать со... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:08:00+03:00
2025-09-03T18:08:00+03:00
2025-09-03T18:08:00+03:00
происшествия
москва
арсен маркарян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039468980_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_e3c05e45c962c475547d6724772e1811.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Адвокат блогера Арсена Маркаряна, арестованного по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, заявил, что тот раскаялся и готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы. "Он раскаялся и готов сотрудничать со следствием, обязуется являться по первому требованию, я прошу смягчить меру пресечения", - заявил адвокат в ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250825/markaryan-2037530413.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039468980_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_c7bc2afe72f0e142f093efe7332e3280.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, арсен маркарян
Происшествия, Москва, Арсен Маркарян
Блогер Маркарян раскаялся, заявил адвокат
Маркарян раскаялся и готов сотрудничать со следствием