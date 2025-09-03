Блогер Маркарян раскаялся, заявил адвокат

https://ria.ru/20250903/advokat-2039475631.html

происшествия

москва

арсен маркарян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039468980_0:349:3021:2048_1920x0_80_0_0_e3c05e45c962c475547d6724772e1811.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Адвокат блогера Арсена Маркаряна, арестованного по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, заявил, что тот раскаялся и готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы. "Он раскаялся и готов сотрудничать со следствием, обязуется являться по первому требованию, я прошу смягчить меру пресечения", - заявил адвокат в ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

происшествия, москва, арсен маркарян