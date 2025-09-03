Рейтинг@Mail.ru
Блогер Маркарян раскаялся, заявил адвокат
18:08 03.09.2025
Блогер Маркарян раскаялся, заявил адвокат
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Адвокат блогера Арсена Маркаряна, арестованного по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, заявил, что тот раскаялся и готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы. "Он раскаялся и готов сотрудничать со следствием, обязуется являться по первому требованию, я прошу смягчить меру пресечения", - заявил адвокат в ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
происшествия, москва, арсен маркарян
Происшествия, Москва, Арсен Маркарян
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Адвокат блогера Арсена Маркаряна, арестованного по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, заявил, что тот раскаялся и готов сотрудничать со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы.
"Он раскаялся и готов сотрудничать со следствием, обязуется являться по первому требованию, я прошу смягчить меру пресечения", - заявил адвокат в ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Мать блогера Маркаряна принесла в суд его медали за спортивные достижения
25 августа, 18:46
