5 сентября (23 августа по старому стилю) 1905 года был подписан Портсмутcкий мирный договор, завершивший Русско-японскую войну 1904-1905 годов.

5 сентября (23 августа по старому стилю) 1905 года был подписан Портсмутcкий мирный договор, завершивший Русско-японскую войну 1904-1905 годов.Русско-японская война (1904–1905) – война между Россией и Японией за господство над важными в стратегическом и экономическом отношениях районами Дальнего Востока.С конца XIX века резко обострились борьба между великими державами за влияние в Маньчжурии и Корее. Отношения между Россией и Японией осложнились из-за дипломатического давления, которое Санкт-Петербург оказывал на Токио в связи с завершением китайско-японской войны 1894-1895 годов. В 1896 году правительство Николая II заключило договор с Китаем о строительстве части Транссибирской магистрали через территорию Поднебесной, в 1898 году – об аренде Порт-Артура (ныне в составе города Далянь, Китай) и о покупке концессии на разработку природных ресурсов по реке Ялу на китайско-корейской границе. Эти шаги были расценены японской стороной как претензия на доминирование в Маньчжурии и Корее. Участие России в подавлении восстания ихэтуаней в Китае (1900-1901) усилило эти подозрения. Переговоры по разграничению сфер влияния в регионе между двумя державами в 1901 и 1903 годах не привели к каким-либо определенным результатам.5 февраля (23 января по старому стилю) 1904 года Япония разорвала дипломатические отношения с Россией. В ночь с 8 на 9 февраля (с 26 на 27 января по старому стилю) 1904 года, не дожидаясь объявления войны, японские миноносцы внезапно атаковали Тихоокеанский флот на рейде Порт-Артура и вывели из строя лучшие российские броненосцы "Ретвизан" и "Цесаревич", а также крейсер "Паллада". 9 февраля (27 января по старому стилю) эскадра контр-адмирала Уриу напала на крейсер "Варяг" и канонерку "Кореец" в корейском порту Чемульпо; после недолгого, но яростного боя русские корабли были затоплены своими командами. В тот же день Россия объявила войну Японии. Соотношение сил на театре военных действий складывалось не в пользу России, что обусловливалось как трудностями сосредоточения войск на отдаленной окраине империи, так и неповоротливостью военного и военно-морского ведомств, грубыми просчетами в оценке возможностей противника. С самого начала войны русская Тихоокеанская эскадра понесла серьезные потери. Тяжелым ударом для России стала гибель командующего Тихоокеанской эскадрой выдающегося флотоводца Степана Макарова. Японцам удалось завоевать господство на море и, высадив крупные силы на континенте, развернуть наступление на русские войска в Маньчжурии и на Порт-Артур. Командовавший Маньчжурской армией генерал Алексей Куропаткин действовал крайне нерешительно. Кровопролитное сражение под Ляояном, в ходе которого японцы понесли огромные потери, не было использовано им для перехода в наступление (чего крайне опасался противник) и завершилось отводом русских войск. В июле 1904 года японцы осадили Порт-Артур. Продолжавшаяся пять месяцев оборона крепости стала одной из ярких страниц русской военной истории. Героем порт-артурской эпопеи стал генерал Роман Кондратенко, погибший в конце осады. Овладение Порт-Артуром дорого стоило японцам, которые под его стенами потеряли более 100 тысяч человек. Вместе с тем, взяв крепость, противник смог усилить свои войска, оперировавшие в Маньчжурии. Стоявшая в Порт-Артуре эскадра была фактически уничтожена еще летом 1904 года в ходе неудачных попыток прорваться во Владивосток. В феврале 1905 года произошло Мукденское сражение, разыгравшееся на более чем 100-километровом фронте и продолжавшееся три недели. С обеих сторон в нем участвовало свыше 550 тысяч человек при 2500 орудиях. В боях под Мукденом русская армия потерпела тяжелое поражение. После этого война на суше начала затихать. Численность русских войск в Маньчжурии постоянно увеличивалась, однако боевой дух армии был подорван, чему в большой мере способствовала начавшаяся в стране революция. Японцы, понесшие огромные потери, также не проявляли активности. 14-15 мая 1905 года в Цусимском сражении японский флот уничтожил русскую эскадру, переброшенную на Дальний Восток с Балтики.Во Владивосток смогли вернуться только один крейсер и два миноносца. К началу лета японцы вытеснили наши войска из Северной Кореи, а 8 июля овладели и островом Сахалин.Несмотря на успехи, Япония практически исчерпала свои силы и дальше продолжать боевые действия в таком напряжении не могла.Начиная с июля 1904 года, Япония через Англию, Германию и США пыталась склонить Россию к переговорам о мире, так как продолжение войны грозило ей финансовым крахом и внутренними волнениями. Мирных переговоров добивались также США, Англия и Франция, опасавшиеся окончательного поражения России и связанного с этим усиления позиций Германии в Европе и Японии на Дальнем Востоке.Посредничество между воюющими сторонами по вопросу о вступлении их в переговоры о мире взял на себя президент США Теодор Рузвельт.Россия поначалу отвергала переговоры, надеясь на перелом в ходе военных действий. Однако после сдачи Порт-Артура и особенно после Цусимского поражения царское правительство, обеспокоенное ширившимся революционным движением, приняло посредническое предложение Рузвельта.Переговоры начались 9 августа (27 июля по старому стилю), заключительное заседание состоялось 5 сентября (23 августа по старому стилю) 1905 года. Русскую делегацию возглавлял председатель комитета министров Сергей Витте, японскую – министр иностранных дел Ютаро Комура.Япония требовала передачи ей прав на Ляодунский полуостров, Южно-Маньчжурскую железную дорогу (ЮМЖД), на остров Сахалин, признания за ней "свободы действий" в Корее, уплаты контрибуции, отвода русских войск из Маньчжурии, ограничения военно-морских сил России на Дальнем Востоке с выдачей Японии интернированных в нейтральных портах русских кораблей, предоставления японцам права рыбной ловли вдоль русского побережья.Инструкции, данные российской делегации императором Николаем II, не допускали утраты какой-либо части российской территории, уплаты контрибуции ("ни пяди земли, ни рубля уплаты военных издержек"), ограничения ВМФ и передачи Японии любой части основной линии КВЖД. Переговоры неоднократно оказывались под угрозой срыва. Однако при посредничестве американской дипломатии, которое было поддержано германским императором Вильгельмом II, стороны пошли на взаимные уступки.5 сентября (23 августа по старому стилю) мирный договор был подписан. Это был первый договор в мировой дипломатической практике, который другие страны подписали на территории США. Церемония была ознаменована 19-ю пушечными выстрелами. Портсмутcкий мирный договор включает 15 основных и две дополнительные статьи. Статья I провозгласила "мир и дружбу" между бывшими противниками.По договору Россия признавала за Японией преобладающие политические, военные и экономические интересы в Корее, что предоставляло Японии не только исключительные возможности для экспансии в самой Корее, но и важный стратегический плацдарм на континенте, в непосредственной близости от русских дальневосточных границ. При этом Россия добилась, что русские подданные в Корее будут поставлены в те же условия, что и подданные наиболее благоприятствуемой страны. Оба государства обязались воздерживаться от принятия на русско-корейской границе каких-либо мер, могущих угрожать опасности русской или корейской территории.Россия уступала Японии арендные права на Ляодунский полуостров с военно-морской базой Порт-Артур (Люйшунь) и торговым портом Дальний (Далянь) с прилегающими территорией и водами при условии, что права собственности русских подданных на этой территории будут уважаться. Японии передавалась также железная дорога от Порт-Артура до Чанчуня (Куанчэнцзы).Для России это были крупные потери в политико-стратегическом и экономическом отношении. Российский флот лишался незамерзающих портов на Дальнем Востоке. Базирование военного флота перемещалось с 39° до 43° северной широты (Владивосток). Терялись огромные средства, затраченные на ранее арендованные территории. Общая стоимость материальных потерь России, не считая территорий, превышала 100 миллионов рублей.Царское правительство уступало Японии южную часть Сахалина (до 50° северной широты со всеми прилегающими к ней островами). Стороны взаимно обязались не возводить на Сахалине укреплений и военных сооружений; не принимать военных мер, препятствующих свободному плаванию в проливе Лаперуза и Татарском.Россия согласилась также заключить рыболовную конвенцию, предоставлявшую японским подданным право рыбной ловли вдоль берегов российских владений в Японском, Охотском и Беринговом морях.Обе стороны обязывались полностью и одновременно вывести войска из Маньчжурии и восстановить там китайское правление (за исключением арендованных земель), оставляя лишь незначительную стражу (не более 15 человек на километр) для охраны своих железнодорожных линий. Стороны согласились также возобновить торговые отношения и произвести обмен военнопленными.И хотя Портсмутский мирный договор ухудшал положение России на Дальнем Востоке, в целом он рассматривался современниками как победа российской дипломатии. Поскольку русская армия и флот не капитулировали, страна не заплатила контрибуций, а, следовательно, и не проиграла войну. Японская общественность восприняла подписание мирного договора на таких условиях как унижение, из-за этого в Токио прошли массовые беспорядки, японские империалистические круги требовали возобновления войны и добились отставки Комура. Царскому же правительству окончание состояния войны помогло справиться с революцией.В 1925 году при установлении с Японией дипломатические отношений СССР признал договор с оговоркой, что не несет за него политической ответственности, и добросовестно выполнял его. Япония же нарушила договор, оккупировав в 1931 году Маньчжурию и построив укрепления на юге Сахалина и корейской границе. После разгрома и капитуляции 2 сентября 1945 года Японии во Второй мировой войне Портсмутский договор утратил силу.

