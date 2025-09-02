https://ria.ru/20250902/zemlja-2038973352.html

На Земле начались магнитные бури

2025-09-02T03:03:00+03:00

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На Земле начались магнитные бури, некоторые из которых уже достигают уровня G3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале. "На Земле официально, по данным мировой сети станций, начались магнитные бури планетарного масштаба. В ближайшие часы геомагнитный индекс почти наверняка будет расти, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3", — говорится в публикации. Отмечается, что основная зона полярных сияний сформируется в скандинавских странах и в Канаде. Над территорией России полярный овал достаточной интенсивности сформироваться не успел, но отдельные наблюдения на северо-западе страны все еще возможны, уточнили в лаборатории. Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и произошедшей на звезде мощной вспышке. Первое облако плазмы средних размеров направилось в сторону Меркурия и Венеры, второе — прямо на Землю. Именно оно должно было вызвать магнитную бурю.Эти явления приводят к ухудшению работы энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Тем не менее однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

