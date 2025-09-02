На Западе сделали заявление о войне с Россией
Подполковник армии США Дэвис: Запад проиграет в случае войны с Россией
Британские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Запад проиграет в случае войны с Россией, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.
"Запад проиграет, если мы будем сражаться с Россией сегодня в настоящей войне. Я открыто бросаю вызов мифу о военном превосходстве Запада", — написал он.
По его словам, если оборонная промышленная база страны не может выдержать войну, то она уже проиграла.
Новый командующий объединенными вооруженными силами в Европе американский генерал Алексис Гринкевич 18 июля заявил, что война альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году. Он, как и генсек НАТО Марк Рютте, связывает начало конфликта с намерениями КНР "напасть на Тайвань". Глава блока, в частности, утверждает, что при таком раскладе Си Цзиньпин первым позвонит Владимиру Путину "с просьбой отвлечь НАТО".
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у российских границ. Организация наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.