Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган сравнил поддержку, которую Запад оказывает Украине и Газе - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/zapad-2039118073.html
Эрдоган сравнил поддержку, которую Запад оказывает Украине и Газе
Эрдоган сравнил поддержку, которую Запад оказывает Украине и Газе - РИА Новости, 02.09.2025
Эрдоган сравнил поддержку, которую Запад оказывает Украине и Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад уделяет сектору Газа значительно меньше внимания и поддержки, чем Украине. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:58:00+03:00
2025-09-02T14:58:00+03:00
в мире
украина
турция
китай
реджеп тайип эрдоган
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
АНКАРА, 2 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад уделяет сектору Газа значительно меньше внимания и поддержки, чем Украине. "К сожалению, мы не увидели даже четверти того подхода, который Запад демонстрировал в отношении жителей Украины, в Газе. Пусть постыдятся те, кто видит, но не замечает этих детей, стоящих в очереди с кастрюлями и тарелками, чтобы получить немного еды. Их положение очевидно. Мы ожидаем от всего Запада более гуманного подхода. Хотим, чтобы кровь и слёзы прекратились во всех регионах", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
https://ria.ru/20250902/konflikt-1915630213.html
украина
турция
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, турция, китай, реджеп тайип эрдоган, шос
В мире, Украина, Турция, Китай, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС
Эрдоган сравнил поддержку, которую Запад оказывает Украине и Газе

Эрдоган: Запад не уделил Газе даже четверти оказанной Украине поддержки

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 2 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад уделяет сектору Газа значительно меньше внимания и поддержки, чем Украине.
"К сожалению, мы не увидели даже четверти того подхода, который Запад демонстрировал в отношении жителей Украины, в Газе. Пусть постыдятся те, кто видит, но не замечает этих детей, стоящих в очереди с кастрюлями и тарелками, чтобы получить немного еды. Их положение очевидно. Мы ожидаем от всего Запада более гуманного подхода. Хотим, чтобы кровь и слёзы прекратились во всех регионах", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреУкраинаТурцияКитайРеджеп Тайип ЭрдоганШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала