Эрдоган сравнил поддержку, которую Запад оказывает Украине и Газе

2025-09-02T14:58:00+03:00
2025-09-02T14:58:00+03:00
2025-09-02T14:58:00+03:00
АНКАРА, 2 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад уделяет сектору Газа значительно меньше внимания и поддержки, чем Украине. "К сожалению, мы не увидели даже четверти того подхода, который Запад демонстрировал в отношении жителей Украины, в Газе. Пусть постыдятся те, кто видит, но не замечает этих детей, стоящих в очереди с кастрюлями и тарелками, чтобы получить немного еды. Их положение очевидно. Мы ожидаем от всего Запада более гуманного подхода. Хотим, чтобы кровь и слёзы прекратились во всех регионах", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
