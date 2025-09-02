https://ria.ru/20250902/zapad-2039118073.html

Эрдоган сравнил поддержку, которую Запад оказывает Украине и Газе

Эрдоган сравнил поддержку, которую Запад оказывает Украине и Газе - РИА Новости, 02.09.2025

Эрдоган сравнил поддержку, которую Запад оказывает Украине и Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад уделяет сектору Газа значительно меньше внимания и поддержки, чем Украине.

АНКАРА, 2 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад уделяет сектору Газа значительно меньше внимания и поддержки, чем Украине. "К сожалению, мы не увидели даже четверти того подхода, который Запад демонстрировал в отношении жителей Украины, в Газе. Пусть постыдятся те, кто видит, но не замечает этих детей, стоящих в очереди с кастрюлями и тарелками, чтобы получить немного еды. Их положение очевидно. Мы ожидаем от всего Запада более гуманного подхода. Хотим, чтобы кровь и слёзы прекратились во всех регионах", - сказал турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращении из Китая, где он участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ольга Фомченкова

