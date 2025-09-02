https://ria.ru/20250902/zaes-2038995779.html

На Запорожской АЭС рассказали о работе миссии МАГАТЭ

На Запорожской АЭС рассказали о работе миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.09.2025

На Запорожской АЭС рассказали о работе миссии МАГАТЭ

Три года работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает обеспечивать безопасную эксплуатацию станции, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T07:43:00+03:00

2025-09-02T07:43:00+03:00

2025-09-02T07:43:00+03:00

россия

запорожская область

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970606396_0:446:2848:2048_1920x0_80_0_0_04db510248ee756220a48c40f7fb3072.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Три года работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает обеспечивать безопасную эксплуатацию станции, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. "Трехлетний период работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС — это важный и конструктивный диалог во имя общей цели: обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Наша станция была и остается объектом чисто гражданской, энергетической инфраструктуры, и присутствие международных экспертов помогает нам в достижении этой цели", - сказала Яшина. Она отметила, что руководство и сотрудники станции поддерживают регулярный и профессиональный контакт со всеми командами экспертов МАГАТЭ, которые работают на станции в режиме ротации. "Мы всегда были и остаемся открытыми для диалога и сотрудничества с МАГАТЭ. Мы заинтересованы в том, чтобы эксперты Агентства могли получить всю необходимую информацию. Их независимый взгляд крайне важен для информирования широкой общественности о том, как обеспечена безопасность эксплуатации АЭС" , - добавила собеседник агентства. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора Агентства Рафаэля Гросси. Безопасность во время ротации обеспечивают военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУМВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволяют организовать ротацию надежно и оперативно.

https://ria.ru/20250827/zaes-2037777419.html

https://ria.ru/20250826/rostehnadzor-2037633909.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)