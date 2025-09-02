Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС рассказали о работе миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/zaes-2038995779.html
На Запорожской АЭС рассказали о работе миссии МАГАТЭ
На Запорожской АЭС рассказали о работе миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 02.09.2025
На Запорожской АЭС рассказали о работе миссии МАГАТЭ
Три года работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает обеспечивать безопасную эксплуатацию станции, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T07:43:00+03:00
2025-09-02T07:43:00+03:00
россия
запорожская область
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970606396_0:446:2848:2048_1920x0_80_0_0_04db510248ee756220a48c40f7fb3072.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Три года работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает обеспечивать безопасную эксплуатацию станции, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. "Трехлетний период работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС — это важный и конструктивный диалог во имя общей цели: обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Наша станция была и остается объектом чисто гражданской, энергетической инфраструктуры, и присутствие международных экспертов помогает нам в достижении этой цели", - сказала Яшина. Она отметила, что руководство и сотрудники станции поддерживают регулярный и профессиональный контакт со всеми командами экспертов МАГАТЭ, которые работают на станции в режиме ротации. "Мы всегда были и остаемся открытыми для диалога и сотрудничества с МАГАТЭ. Мы заинтересованы в том, чтобы эксперты Агентства могли получить всю необходимую информацию. Их независимый взгляд крайне важен для информирования широкой общественности о том, как обеспечена безопасность эксплуатации АЭС" , - добавила собеседник агентства. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора Агентства Рафаэля Гросси. Безопасность во время ротации обеспечивают военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУМВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволяют организовать ротацию надежно и оперативно.
https://ria.ru/20250827/zaes-2037777419.html
https://ria.ru/20250826/rostehnadzor-2037633909.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970606396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_87dfb46a595bac88f19e7ad4de00d0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Запорожская область, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На Запорожской АЭС рассказали о работе миссии МАГАТЭ

На ЗАЭС заявили, что присутствие МАГАТЭ помогает обеспечить безопасность

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили делегации Международного агентства по атомной энергии во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на территории Запорожской АЭС
Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Три года работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС помогает обеспечивать безопасную эксплуатацию станции, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Трехлетний период работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС — это важный и конструктивный диалог во имя общей цели: обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Наша станция была и остается объектом чисто гражданской, энергетической инфраструктуры, и присутствие международных экспертов помогает нам в достижении этой цели", - сказала Яшина.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Энергоблоки ЗАЭС не планируется использовать зимой
27 августа, 06:46
Она отметила, что руководство и сотрудники станции поддерживают регулярный и профессиональный контакт со всеми командами экспертов МАГАТЭ, которые работают на станции в режиме ротации.
"Мы всегда были и остаемся открытыми для диалога и сотрудничества с МАГАТЭ. Мы заинтересованы в том, чтобы эксперты Агентства могли получить всю необходимую информацию. Их независимый взгляд крайне важен для информирования широкой общественности о том, как обеспечена безопасность эксплуатации АЭС" , - добавила собеседник агентства.
Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора Агентства Рафаэля Гросси. Безопасность во время ротации обеспечивают военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУМВД России по Запорожской области — их совместные профессиональные действия позволяют организовать ротацию надежно и оперативно.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
На всех блоках ЗАЭС провели мониторинг учета ядерных материалов
26 августа, 12:39
 
РоссияЗапорожская областьРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала