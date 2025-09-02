Путин заявил, что рад видеть Вучича

https://ria.ru/20250902/vuchich-2039153780.html

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рад видеть президента Сербии Александра Вучича во время переговоров в столице Китая. "Рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам, так, как это мы делаем с вами всегда, когда имеем возможность встретиться лично и поговорить. Рад вас видеть", - сказал Путин на встрече с президентом Сербии. Ранее в Пекине состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, российский лидер в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с премьером Словакии Робертом Фицо. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.

