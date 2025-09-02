Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что рад видеть Вучича - РИА Новости, 02.09.2025
16:05 02.09.2025
Путин заявил, что рад видеть Вучича
Президент России Владимир Путин заявил, что рад видеть президента Сербии Александра Вучича во время переговоров в столице Китая. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рад видеть президента Сербии Александра Вучича во время переговоров в столице Китая. "Рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам, так, как это мы делаем с вами всегда, когда имеем возможность встретиться лично и поговорить. Рад вас видеть", - сказал Путин на встрече с президентом Сербии. Ранее в Пекине состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина. Кроме того, российский лидер в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с премьером Словакии Робертом Фицо. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич во время переговоров в Пекине
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич во время переговоров в Пекине
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рад видеть президента Сербии Александра Вучича во время переговоров в столице Китая.
"Рад возможности поговорить сегодня и по двусторонним, по региональным делам, так, как это мы делаем с вами всегда, когда имеем возможность встретиться лично и поговорить. Рад вас видеть", - сказал Путин на встрече с президентом Сербии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. 25 ноября 2021 года - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Межгосударственные отношения России и Сербии
30 августа, 20:32
Ранее в Пекине состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина.
Кроме того, российский лидер в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с премьером Словакии Робертом Фицо.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Россия с уважением относится к проводимому Сербией курсу, заявил Путин
Вчера, 15:39
 
