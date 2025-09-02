https://ria.ru/20250902/vuchich-2039144359.html
Путин провел встречу с Вучичем
Путин провел встречу с Вучичем - РИА Новости, 02.09.2025
Путин провел встречу с Вучичем
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Ранее в столице Китая состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина.Кроме того, российский лидер в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с премьером Словакии Робертом Фицо.Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.
Путин провел встречу с Вучичем
Путин в Китае провел встречу с президентом Сербии Вучичем