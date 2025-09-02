Путин провел встречу с Вучичем

Рейтинг@Mail.ru
15:35 02.09.2025 (обновлено: 15:39 02.09.2025)
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Ранее в столице Китая состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина.Кроме того, российский лидер в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с премьером Словакии Робертом Фицо.Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.
китай, сербия, владимир путин, в мире, россия, александр вучич
Китай, Сербия, Владимир Путин, В мире, Россия, Александр Вучич
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Ранее в столице Китая состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина.
Кроме того, российский лидер в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с премьером Словакии Робертом Фицо.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.
КитайСербияВладимир ПутинВ миреРоссияАлександр Вучич
 
 
