Путин провел встречу с Вучичем

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.

ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели переговоры в Пекине, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Ранее в столице Китая состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии, а также российско-китайские переговоры с участием Путина и Си Цзиньпина.Кроме того, российский лидер в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, а также с премьером Словакии Робертом Фицо.Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.

