ВСУ провалили попытку отбить село Запорожское в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 02.09.2025 (обновлено: 11:45 02.09.2025)
ВСУ провалили попытку отбить село Запорожское в Днепропетровской области
ВСУ провалили попытку отбить село Запорожское в Днепропетровской области
Украинские военные не смогли отбить село Запорожское в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости разведчик группировки войск "Восток" с позывным Вепрь. РИА Новости, 02.09.2025
ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские военные не смогли отбить село Запорожское в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости разведчик группировки войск "Восток" с позывным Вепрь."ВСУ попытались атаковать населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области. Сегодня попытались приехать и поставить флаг. Попытка провалилась, вэсэушники даже до села не доехали, сожгли на подходе", — рассказал он.Боец уточнил, что противник потерял три бронемашины и около 18 человек.Как подчеркивал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, группировка "Восток" продвигается в западной части ДНР и овладела за время весенне-летней кампании 25 населенными пунктами. Также продолжается наступление в Днепропетровской области, заняты пять населенных пунктов.
ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские военные не смогли отбить село Запорожское в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости разведчик группировки войск "Восток" с позывным Вепрь.
"ВСУ попытались атаковать населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области. Сегодня попытались приехать и поставить флаг. Попытка провалилась, вэсэушники даже до села не доехали, сожгли на подходе", — рассказал он.
ВС России начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области
Боец уточнил, что противник потерял три бронемашины и около 18 человек.

Минобороны объявило о взятии Запорожского 25 августа.

Как подчеркивал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, группировка "Восток" продвигается в западной части ДНР и овладела за время весенне-летней кампании 25 населенными пунктами.
Также продолжается наступление в Днепропетровской области, заняты пять населенных пунктов.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
