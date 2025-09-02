https://ria.ru/20250902/vsu-2039028561.html
ВСУ провалили попытку отбить село Запорожское в Днепропетровской области
ВСУ провалили попытку отбить село Запорожское в Днепропетровской области
ВСУ провалили попытку отбить село Запорожское в Днепропетровской области
Украинские военные не смогли отбить село Запорожское в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости разведчик группировки войск "Восток" с позывным Вепрь. РИА Новости, 02.09.2025
ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Украинские военные не смогли отбить село Запорожское в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости разведчик группировки войск "Восток" с позывным Вепрь."ВСУ попытались атаковать населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области. Сегодня попытались приехать и поставить флаг. Попытка провалилась, вэсэушники даже до села не доехали, сожгли на подходе", — рассказал он.Боец уточнил, что противник потерял три бронемашины и около 18 человек.Как подчеркивал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, группировка "Восток" продвигается в западной части ДНР и овладела за время весенне-летней кампании 25 населенными пунктами. Также продолжается наступление в Днепропетровской области, заняты пять населенных пунктов.
ВСУ провалили попытку отбить село Запорожское в Днепропетровской области
