https://ria.ru/20250902/vstrecha-2039183937.html

Путин и Лукашенко встретились в Пекине

Путин и Лукашенко встретились в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025

Путин и Лукашенко встретились в Пекине

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Пекине, сообщил Telegram-канал "Пул Первого". РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T18:25:00+03:00

2025-09-02T18:25:00+03:00

2025-09-02T18:51:00+03:00

пекин

россия

белоруссия

саммит шос в китае в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039188111_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_735ef212e2028ef373cfa010f313b586.jpg

ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Пекине, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".Путин отметил, что результат совместной работы двух стран очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста.Он также подчеркнул, что никто не заменит Белоруссию для России.Путин и Лукашенко 31 августа — 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине. Сейчас они находятся в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.Сегодня президент России провел целую серию переговоров. Так, состоялась его трехсторонняя встреча с лидерами КНР и Монголии Си Цзиньпином и Ухнагийн Хурэлсухом, а также российско-китайские переговоры с участием глав государства. Кроме того, Путин в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, премьером Словакии Робертом Фицо, с президентом Сербии Александром Вучичем и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

https://ria.ru/20250902/putin-2039039752.html

https://ria.ru/20250830/putin-2038592457.html

пекин

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начало встречи Путина и Лукашенко Начало встречи Путина и Лукашенко 2025-09-02T18:25 true PT0M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пекин, россия, белоруссия, саммит шос в китае в 2025 году