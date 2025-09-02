https://ria.ru/20250902/vstrecha-2039183937.html
Путин и Лукашенко встретились в Пекине
Путин и Лукашенко встретились в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025
Путин и Лукашенко встретились в Пекине
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Пекине, сообщил Telegram-канал "Пул Первого". РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Пекине, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".Путин отметил, что результат совместной работы двух стран очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста.Он также подчеркнул, что никто не заменит Белоруссию для России.Путин и Лукашенко 31 августа — 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине. Сейчас они находятся в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.Сегодня президент России провел целую серию переговоров. Так, состоялась его трехсторонняя встреча с лидерами КНР и Монголии Си Цзиньпином и Ухнагийн Хурэлсухом, а также российско-китайские переговоры с участием глав государства. Кроме того, Путин в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, премьером Словакии Робертом Фицо, с президентом Сербии Александром Вучичем и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
