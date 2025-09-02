https://ria.ru/20250902/vstrecha-2039153041.html

Индийский эксперт назвал встречу Путина и Моди посланием Трампу

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Наредры Моди на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине стала посланием Вашингтону о том, что Индия не пойдет на уступки США в вопросе об импорте российской нефти, заявил РИА Новости советник Центра геоэкономических исследований Глобального Юга Атул Анеджа. "Это было очень символично, когда Путин и Моди под руку шли навстречу председателю КНР Си Цзиньпину. Для меня это был истинный образ ШОС и послание (президенту США Дональду) Трампу: не следует давить на Индию, запрещая ей закупать российскую нефть. Индия сделает с точностью наоборот. Я полагаю, российско-индийские отношения стали глубже вчера, и весь мир это увидел", - отметил Анеджа. По словам эксперта, важным итогом саммита ШОС стало усиление многополярности. "И Китай, и Индия осознали себя независимыми полюсами мировой политики. Они защищают свой суверенитет и обладают стратегической автономией. Они взаимодействуют со всеми, не опасаясь, что это кого-то обидит", - пояснил Анеджа. В конце августа Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров с Нью-Дели. Пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Индии, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличной двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся на полях саммита ШОС в Тяньцзине.

