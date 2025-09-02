Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Фицо в Пекине продлилась полтора часа - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/vstrecha-2039086818.html
Встреча Путина и Фицо в Пекине продлилась полтора часа
Встреча Путина и Фицо в Пекине продлилась полтора часа - РИА Новости, 02.09.2025
Встреча Путина и Фицо в Пекине продлилась полтора часа
Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине продолжалась 1,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T13:58:00+03:00
2025-09-02T13:58:00+03:00
китай
пекин
владимир путин
россия
роберт фицо
си цзиньпин
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039067814_0:44:3415:1965_1920x0_80_0_0_de40e072bc39e08eeba97c842744618f.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине продолжалась 1,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что встреча президента России и премьера Словакии завершилась. Переговоры начались в с участием делегаций, а затем продолжились в формате тет-а-тет. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
https://ria.ru/20250902/putin-2039053072.html
китай
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039067814_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_0dcc52596ea0b28443609f4b175b96af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, пекин, владимир путин, россия, роберт фицо, си цзиньпин, шос, в мире
Китай, Пекин, Владимир Путин, Россия, Роберт Фицо, Си Цзиньпин, ШОС, В мире
Встреча Путина и Фицо в Пекине продлилась полтора часа

Встреча Путина и премьера Словакии Фицо в Пекине продолжалась полтора часа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине
Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине продолжалась 1,5 часа, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что встреча президента России и премьера Словакии завершилась. Переговоры начались в с участием делегаций, а затем продолжились в формате тет-а-тет.
Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Владимир Путин во время встречи с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин ответил на вопрос Фицо о том, как он поживает
Вчера, 12:36
 
КитайПекинВладимир ПутинРоссияРоберт ФицоСи ЦзиньпинШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала