Встреча Путина и Фицо в Пекине продлилась полтора часа

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине продолжалась 1,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Пекине продолжалась 1,5 часа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что встреча президента России и премьера Словакии завершилась. Переговоры начались в с участием делегаций, а затем продолжились в формате тет-а-тет. Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

