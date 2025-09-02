В США увидели послание во встрече Путина и Си в Китае

https://ria.ru/20250902/vstrecha-2039009991.html

Переговоры глав России и Китая в Пекине в очередной раз подтверждают их близкие отношения, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Переговоры глав России и Китая в Пекине в очередной раз подтверждают их близкие отношения, пишет Bloomberg."Китайский лидер Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели короткую встречу в Пекине, представляющую собой напоминание о тесных взаимоотношениях, которые сложились между ними", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что теплые отношения между Пекином и Москвой принесли пользу обеим странам.Президент России Владимир Путин находится в КНР с четырехдневным визитом, в ходе которого он принял участие в саммите ШОС, и провел серию переговоров с мировыми лидерами.Во вторник Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине в широком и узком составе. Они обсудили двусторонние отношения, вопросы мировой и региональной повестки.В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

