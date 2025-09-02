https://ria.ru/20250902/vsm-2039026104.html

На Урале сварили первый шов кузова поезда для ВСМ

На Урале сварили первый шов кузова поезда для ВСМ - РИА Новости, 02.09.2025

На Урале сварили первый шов кузова поезда для ВСМ

Сварка первого шва кузова поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) состоялась на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T10:59:00+03:00

2025-09-02T10:59:00+03:00

2025-09-02T10:59:00+03:00

россия

москва

санкт-петербург

антон алиханов

виталий савельев

михаил мишустин

уральские локомотивы

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984775579_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_ab18839702caf000b30aa10b4edf9439.jpg

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 2 сен – РИА Новости. Сварка первого шва кузова поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) состоялась на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии принял участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, а также по телемосту вице-премьер РФ Виталий Савельев. "У нас, действительно, очень сложный проект, мы сегодня говорили о том, что больше 150 компаний участвуют в этом проекте, помимо, собственно говоря, "Уральских локомотивов", которые являются основной площадкой по выпуску. Мы в графике", – сказал Алиханов журналистам после церемонии. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут. Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле. В том же месяце вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. Строительством поезда занимается завод "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара").

https://ria.ru/20250829/vsm-2038356170.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, санкт-петербург, антон алиханов, виталий савельев, михаил мишустин, уральские локомотивы, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)