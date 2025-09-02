Рейтинг@Mail.ru
ВС России начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 02.09.2025 (обновлено: 10:02 02.09.2025)
ВС России начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области
ВС России начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области - РИА Новости, 02.09.2025
ВС России начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области
Российские войска начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские войска начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобожден весь юг республики. И здесь хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск "Восток", которые завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Как подчеркивал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании в зоне СВО, этот поселок стал последним в ДНР в зоне ответственности "Востока".Генерал армии уточнил, что бойцы группировки продвигаются в западной части республики и овладели за это время 25 населенными пунктами. Также продолжается наступление в Днепропетровской области, заняты пять населенных пунктов.
ВС России начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области

Пушилин сообщил о начале создания зоны безопасности в Днепропетровской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские войска начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобожден весь юг республики. И здесь хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск "Восток", которые завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Подразделения группировки Восток освободили Камышеваху в ДНР
Подразделения группировки "Восток" освободили Камышеваху в ДНР

Минобороны объявило о взятии Камышевахи 30 августа.

Как подчеркивал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании в зоне СВО, этот поселок стал последним в ДНР в зоне ответственности "Востока".
Генерал армии уточнил, что бойцы группировки продвигаются в западной части республики и овладели за это время 25 населенными пунктами. Также продолжается наступление в Днепропетровской области, заняты пять населенных пунктов.
