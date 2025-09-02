https://ria.ru/20250902/vs-2039010139.html
ВС России начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области
ВС России начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области
2025-09-02T09:35:00+03:00
2025-09-02T09:35:00+03:00
2025-09-02T10:02:00+03:00
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские войска начали создавать зону безопасности в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобожден весь юг республики. И здесь хотелось бы выразить слово благодарности бойцам группировки войск "Восток", которые завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые зоны безопасности", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Как подчеркивал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании в зоне СВО, этот поселок стал последним в ДНР в зоне ответственности "Востока".Генерал армии уточнил, что бойцы группировки продвигаются в западной части республики и овладели за это время 25 населенными пунктами. Также продолжается наступление в Днепропетровской области, заняты пять населенных пунктов.
