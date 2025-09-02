https://ria.ru/20250902/vostok-2039059203.html
Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вороное, Новопетровское Днепропетровской области, Дорожнянка и Ольговское Запорожской области."Противник потерял до 225 военнослужащих и 11 автомобилей", - говорится в сводке министерства.
