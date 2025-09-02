https://ria.ru/20250902/vostok-2039059203.html

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 02.09.2025

Бойцы "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:56:00+03:00

2025-09-02T12:56:00+03:00

2025-09-02T13:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

днепропетровская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ, нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Вороное, Новопетровское Днепропетровской области, Дорожнянка и Ольговское Запорожской области."Противник потерял до 225 военнослужащих и 11 автомобилей", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)