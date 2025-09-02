https://ria.ru/20250902/volgograd-2039213183.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

2 сен 2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации."Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.

волгоград

2025

Новости

